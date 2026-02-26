Il pilota Aprilia ha parlato alla vigilia del primo weekend stagionale in Thailandia: "Il favorito alla prima gara è sempre il campione in carica, io sono andato bene nei test ma preferisco tenere i piedi per terra. Speriamo di partire nel migliore dei modi, serve iniziare con il piede giusto perché l'anno scorso abbiamo stentato nella prima parte. In Aprilia sono speciali, si prendono cura di me e mi vogliono bene"

Nonostante il tempo record registrato pochi giorni prima nei test, Marco Bezzecchi cerca di alleggerire tensioni e aspettative su di sé. " Il favorito alla prima gara è sempre il campione in carica – spiega -. Io sono andato bene, anche nella simulazione di gara, ma preferisco tenere i piedi per terra ". Marco, insieme a Marc Marquez, suo fratello Alex e Pecco Bagnaia, resta comunque tre i più accreditati per la lotta al titolo. "Difficile dirlo, certo abbiamo vissuto un buon primo test a Sepang, positivo perché avevamo tante novità da provare, mentre qui abbiamo potuto concentrarci di più anche sulla gara. Difficile capire però il potenziale di tutti nei test".

Quanto sarà importante la la partenza? "Speriamo di poter partire nel migliore dei modi. Abbiamo il pacchetto per lottare, serve iniziare col piede giusto, perché l'anno scorso abbiamo stentato nella prima parte di stagione, senza performare al meglio del nostro potenziale. Poi vedremo di mettere più a fuoco l'obiettivo". Moto e squadra, tutto è pronto per la stagione, il morale è alto all'interno del team. "Abbiamo lavorato su tutte le aree, soprattutto sulla stabilità, l'obiettivo principale su cui stiamo ancora cercando di migliorare. Ma i progressi si sono visti un po' dappertutto". E per quanto riguarda la squadra? "Sono speciali, si prendono cura di me, mi vogliono bene, sento molto calore su di me".