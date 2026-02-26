Marquez: "Aerodinamica 2024? Oggi non riesco ancora a guidare come l'anno scorso"il campione
Il campione del mondo, al rientro in un weekend di gara dopo l'infortunio alla spalla destra in Indonesia, ha spiegato che inizierà la stagione con l'aerodinamica di due anni fa, in questo momento più adatta alle sue condizioni e al suo stile di guida. Ecco cosa ha detto Marc Marquez alla vigilia del Gran Premio della Thailandia, LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW fino a domenica 1 marzo
Da campione in carica, come ribadisce Bezzecchi seduto di fianco a lui, Marc Marquez parte da favorito, nonostante un lungo periodo di convalescenza seguito all’infortunio in Indonesia. Il dubbio sulle sue condizioni fisiche è in effetti la sua principale preoccupazione. "Mi sento sempre meglio, ma il recupero ha reso il precampionato un po’ più difficile, soprattutto per il feedback da dare alla squadra, dal momento che non ero al top fisicamente, ma i test sono sempre più duri rispetto al weekend di gara".
"Rinnovo? Con Ducati siamo sulla strada giusta"
L’inizio sarà forse un po’ in sordina rispetto al passato? "Ogni anno la sfida è dura, ed è difficile essere il più veloce in ogni prova. Il mio obiettivo è essere costante in ogni pista, soprattutto in queste prime gare, e poi conto di migliorare progressivamente". Un Marc non ancora al meglio quindi. "L’anno scorso, e anche il 2025, è servito a dimostrate a me stesso di essere ancora veloce e in grado di lottare nel Mondiale, ma l’infortunio in Indonesia ha richiesto tempo. Inoltre, ha interessato ancora la spalla destra (dal 2020 Marc ha subito quattro interventi al braccio destro, ndr), spero di poter migliorare nelle prossime gare, ma resta un dubbio sulla capacità del mio braccio destro. Nei test è sempre più difficile, perché passi in sella tante ore. Ma quando indossi i colori Ducati bisogna poter lottare per il titolo". A proposito di Ducati, Marc spiega perché tarda il rinnovo che tutti danno per scontato. "Una lezione che ho imparato dal passato è quando non sono al top non posso decidere, nemmeno sul mio contratto. Con Ducati siamo sulla strada giusta, molto vicini in gran parte dei punti; sono ottimista ed estremamente felice di correre per loro".
Sulla scelta dell'aerodinamica
Il campione spiega anche la scelta di usare l’aerodinamica di due anni fa. "Ho preferito quella del 2024 perché è più adatta alle mie condizioni fisiche, quella del 2025 era un po’ più pesante per me. Ma io so adattarmi a quello che ho al momento. E’ sempre stato così nella mia carriera". Gli chiedono infine un giudizio su Toprack e Quartararo, che nei test non hanno brillato. Nonostante le attese per la nuova moto. "Non dipende solo dal pilota o solo dalla moto, ciascuno deve trovare il progetto più adatto a lui. Gli anni passano e la nostra carriera non è infinita. Credo che soprattutto Fabio debba decidere in fretta". Sul suo futuro invece e l'eventualità di comprare un team preferisce tagliar corto. "Al momento sono tutto concentrato sulle gare, come pilota funziona così, pensi solo a correre in moto. Poi vedremo, quando smetterò, ma so che la MotoGP sarà parte della mia vita per sempre".