"Rinnovo? Con Ducati siamo sulla strada giusta"

L’inizio sarà forse un po’ in sordina rispetto al passato? "Ogni anno la sfida è dura, ed è difficile essere il più veloce in ogni prova. Il mio obiettivo è essere costante in ogni pista, soprattutto in queste prime gare, e poi conto di migliorare progressivamente". Un Marc non ancora al meglio quindi. "L’anno scorso, e anche il 2025, è servito a dimostrate a me stesso di essere ancora veloce e in grado di lottare nel Mondiale, ma l’infortunio in Indonesia ha richiesto tempo. Inoltre, ha interessato ancora la spalla destra (dal 2020 Marc ha subito quattro interventi al braccio destro, ndr), spero di poter migliorare nelle prossime gare, ma resta un dubbio sulla capacità del mio braccio destro. Nei test è sempre più difficile, perché passi in sella tante ore. Ma quando indossi i colori Ducati bisogna poter lottare per il titolo". A proposito di Ducati, Marc spiega perché tarda il rinnovo che tutti danno per scontato. "Una lezione che ho imparato dal passato è quando non sono al top non posso decidere, nemmeno sul mio contratto. Con Ducati siamo sulla strada giusta, molto vicini in gran parte dei punti; sono ottimista ed estremamente felice di correre per loro".