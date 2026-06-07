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MotoGP, Martin (Aprilia) dopo l'incidente in Ungheria: "Mi scuso con tutti i colleghi"

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Al via della gara del Balaton Park, un errore di Martin ha causato la caduta di Bezzecchi, Raul, Aldeguer e Di Giannantonio. Il pilota spagnolo sui social: "Mi scuso con tutti loro. Ho perso il controllo della moto e, purtroppo, questo ha causato diverse cadute che non ho potuto evitare. La cosa più importante è che, grazie a Dio, stiamo tutti bene". La MotoGP torna nel weekend del 19-21 giugno per il GP Repubblica Ceca a Brno (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

FOTO E VIDEO DELL'INCIDENTE 

"Voglio scusarmi con tutti i miei colleghi che sono stati coinvolti nell'incidente di oggi durante il primo giro della gara. Ho perso il controllo della moto e, purtroppo, questo ha provocato diverse cadute che non ho potuto evitare. La cosa più importante è che, grazie a Dio, stiamo tutti bene. In situazioni come questa, è tutto ciò che conta veramente". Con queste parole affidate a un post sui propri canali social, Jorge Martin si è scusato per quanto avvenuto al via della gara della MotoGP in Ungheria, dove un errore in avvio ha messo fuori causa Bezzecchi, leader del campionato e compagno di team sull'altra Aprilia ufficiale, Raul, Aldeguer e Di Giannantonio. Quest'ultimo però è riuscito a ripartire, chiudendo poi al dodicesimo posto.

Martin: "Grazie per i messaggi di comprensione e il rispetto mostrato"

Martin, già sanzionato con due long lap penalty (da scontare alla prima occasione utile). ha aggiunto: "Mi dispiace tanto per le conseguenze che questo incidente avrebbe potuto avere per loro. Non si vuole mai essere coinvolti in una situazione come questa. Grazie per i messaggi di supporto, per la comprensione e il rispetto che mi avete mostrato".

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