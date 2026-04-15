Il GP d'Italia al Mugello compie 50 anni: dal primo GP del Motomondiale del 1976 vinto da Barry Sheene con pole di Giacomo Agostini, fino ai duelli Marquez-Bagnaia, passando per i sette trionfi consecutivi di Valentino Rossi. La pista toscana, che ospiterà la gara del Mondiale in programma dal 29 al 31 maggio, ha svelato sui propri canali social una locandina dedicata. Il GP d'Italia sarà LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
Il GP d'Italia al Mugello compie 50 anni. Nel 1976 la prima storica gara del Mondiale sulla pista toscana, vinta da Barry Shene dopo la pole fatta segnare da Giacomo Agostini. Da allora il circuito ne ha viste tante: Mick Doohan, Valentino Rossi (sette trionfi consecutivi), Jorge Lorenzo e più recentemente il Dovi, Pecco e Marquez. In occasione del GP in programma dal 29 al 31 maggio, il Mugello è uscito sui propri social con una locandina dedicata che celebra il cinquantenario e tutte le stelle transitate su una delle piste più amate dai piloti. Una carezza al passato e uno sguardo al futuro, perché come scrivono gli organizzatori "il 2026 è tutto da scrivere, con Ducati e Aprilia pronte a darsi battaglia e i piloti italiani pronti a sognare in grande".