Il GP d'Italia al Mugello compie 50 anni. Nel 1976 la prima storica gara del Mondiale sulla pista toscana, vinta da Barry Shene dopo la pole fatta segnare da Giacomo Agostini. Da allora il circuito ne ha viste tante: Mick Doohan, Valentino Rossi (sette trionfi consecutivi), Jorge Lorenzo e più recentemente il Dovi, Pecco e Marquez. In occasione del GP in programma dal 29 al 31 maggio, il Mugello è uscito sui propri social con una locandina dedicata che celebra il cinquantenario e tutte le stelle transitate su una delle piste più amate dai piloti. Una carezza al passato e uno sguardo al futuro, perché come scrivono gli organizzatori "il 2026 è tutto da scrivere, con Ducati e Aprilia pronte a darsi battaglia e i piloti italiani pronti a sognare in grande".