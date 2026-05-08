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MotoGP, GP Le Mans 2026: il meteo del circuito in Francia

MotoGp

Dopo la tregua del venerdì, la pioggia è pronta a stravolgere il weekend a Le Mans. Ecco le previsioni meteo per il sabato e per le gare della domenica. Tutto il weekend è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP LE MANS, ORARI E GUIDA TV DEL WEEKEND

Dopo un venerdì di prove libere e Pre-qualifiche sotto il sole, il meteo è pronto a rimescolare le carte, come da tradizione a Le Mans, per un GP di Francia all'insegna dell'incertezza. La giornata di sabato dovrebbe aprirsi su un asfalto già reso insidioso dalle precipitazioni notturne e della prima mattina. Da capire in che condizioni si disputeranno le FP2 (10.10) e le qualifiche (10.50). Per la Sprint delle 15 il cielo dovrebbe, invece, concedere una tregua schiarendosi.

La 'vera' pioggia è però attesa per domenica. Ad oggi sono previste precipitazioni nell'arco di tutta la giornata, dal warm up MotoGP (9.40) alla gara lunga della top class delle 14, passando per i GP di Francia di Moto3 (11) e Moto2 (12.15). Se le previsioni fossero confermate, potremmo dunque assistere a una corsa bagnata, come già successo nel 2025. In quell'occasione Johann Zarco, partito con le gomme rain al contrario di molti suoi avversari, aveva approfittato del meteo per vincere un pazzo Gran Premio di casa davanti a Marc Marquez e Fermin Aldeguer. Chissà che anche l'edizione 2026 non ci riservi una simile sorpresa...

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