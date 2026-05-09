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MotoGP, Davide Brivio verso Honda Hrc

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Rosario Triolo

Rosario Triolo

Il manager italiano potrebbe diventare una delle figure di riferimento della casa giapponese, lasciando Trackhouse. Il suo ruolo da Superconsulente prevederebbe responsabilità di alto profilo all'interno dell'azienda con la delega sulle corse

HIGHLIGHTS SPRINT RACE

Davide Brivio nel 2027 sarebbe pronto a lasciare Trackhouse per entrare a far parte di Hrc con un importante ruolo da consulente all'interno dell'azienda Honda, sganciandosi dalla stretta operatività della pista per dedicarsi a un ruolo di visione strategica e di organizzazione generale. Alberto Puig rimarrebbe comunque all'interno di Hrc, accrescendo il suo ruolo di figura “tramite” nel rapporto tra Honda e i piloti.

La storia di Davide Brivio

Brivio aveva già avuto incarichi di altissimo livello in Yamaha, Suzuki e Alpine in Formula 1 e la sua esperienza può diventare in effetti un grande valore aggiunto nel progetto della casa giapponese. Arrivando in Hrc, Brivio si ritroverà con scelte in parte già compiute, sia dal punto di vista sportivo sui piloti, che da quello tecnico sulla direzione di sviluppo del progetto 850cc. Ma Honda ha comunque valutato di aver bisogno di un riferimento come lui per tornare vincente. Una ventina d'anni dopo aver sconfitto Honda contro i pronostici alla guida di Yamaha, Brivio potrebbe provare a guidare un'altra rinascita giapponese. Da capire chi rileverebbe il suo posto in Trackhouse, e cosa succederà anche con il mercato piloti del team statunitense, al momento, logicamente, nelle mani di Brivio.

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