Moto2: Guevara in pole a Le Mans, 11° Vietti

Prima pole in carriera per lo spagnolo, autore del nuovo record della pista a Le Mans. In prima fila con Guevara anche Holgado e Salac. Costretti alla rimonta i piloti italiani: 11° Vietti, 16° Arbolino, 28° Lunetta. Domenica la gara della Moto2 alle 12.15 in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW MOTOGP: HIGHLIGHTS SPRINT RACE

Guevara sempre davanti, fin da venerdì mattina, rifila la zampata anche in qualifica, segnando il record della pista al primo giro lanciato e chiudendo subito la corsa alla pole (la prima in carriera oltretutto). “Ha fatto tutto lui, il box non ha mai toccato la moto”, ha rivelato Alex De Angelis, team manager della sua squadra. È in forma lo spagnolo della Pramac, terzo nel mondiale.

In prima fila anche Holgado e Salac Resta la gara, dove gli avversari sono quelli di sempre, molto agguerriti e ben motivati: Holgado, secondo in griglia e quinto nel mondiale, è una certezza; Baltus scatterà dalla seconda fila (nonostante la scivolata a un minuto dalla bandiera a scacchi), alle spalle di Salac tornato in prima fila dopo un lungo purgatorio; quindi Gonzalez, leader del campionato, con il quinto tempo. Manca Alonso, recuperato per la Q1, passata di slancio, ma ancora dolorante alla spalla infortunata in allenamento. Il colombiano di Aspar è comunque a portata di podio, settimo sullo schieramento, sempreché riesca a conservare sufficienti energie per farsi largo domenica.

Gli italiani: 11° Vietti, 16° Arbolino Celestino Vietti si è invece fermato all’undicesima piazzola dello schieramento, dopo un buon avvio di week end (venerdì aveva chiuso la prequalifica due millesimi da Guevara); il pilota di Boscoscuro ha il compito di difendere il quarto posto in campionato, alle spalle proprio di Guevara. Comunque, meglio lui di Senna Agius, in calo sul circuito francese dopo il successo in Spagna, fermatosi in undicesima posizione in griglia. Tony Arbolino 16°, Luca Lunetta chiude la griglia.