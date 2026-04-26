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MotoGP in Spagna: le pagelle della gara di Jerez

di p. beltramo
Paolo Beltramo

Paolo Beltramo

Introduzione

Prima vittoria stagionale per Alex Marquez, che torna sul gradino più alto del podio dominando il GP di Jerez: 10 e lode per il pilota del team Gresini. Subito dietro lo spagnolo c'è Bezzecchi: 9 sia per lui che per Zarco. Di seguito le pagelle di Paolo Beltramo

 

HIGHLIGHTSCLASSIFICA - TEST JEREZ: TEMPI - NOVITÀ

Quello che devi sapere

ALEX MARQUEZ: 10 E LODE

  • Vince finalmente una Ducati, ma domina Aprilia. Come era nell'aria trionfa Alex Marquez, 10 e lode, come l'anno scorso dopo aver superato con decisione suo fratello Marc che era scattato per primo. Così Alex ha portato a casa la seconda vittoria a Jerez, la quarta in totale in MotoGP, ha riportato la Ducati a vincere dopo 5 GP.

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BEZZECCHI: 9

  • Poi Marc Marquez è immediatamente caduto lasciando Alex a giocarsela con sé stesso e un ottimo Bezzecchi (9) che ci ha provato senza però riuscirci.

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DI GIANNANTONIO: 8

  • Bene anche considerando che il terzo pilota sul podio è un altro ducatista, Fabio Di Giannantonio, che conferma la sua forma (8) ed è il miglior pilota della casa nel mondiale, terzo. 

3/15

MARC MARQUEZ: 4

  • Però è anche vero che Ducati oggi non ha portato al traguardo nessuna delle sue due moto del team factory. Marquez è caduto senza farsi male (4).

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BAGNAIA NG

  • Bagnaia era dietro, 9°, ma ha dovuto ritirarsi per problemi all'avantreno. NG, ma era una gara modesta per le ambizioni del binomio italiano. 

5/15

MARTIN: 8

  • Ha vinto Ducati, però ci sono state quattro Aprilia, tutte quelle in pista, nei primi sei. Quindi ai punti ha vinto la casa veneta con Bezzecchi secondo e primo nel mondiale davanti al suo compagno Martin finito quarto (8).

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OGURA E RAUL FERNANDEZ: 7

  • Poi un fantastico duo Trackhouse con Ogura quinto e Raul Fernandez sesto, 7 a entrambi. Lunedì ci sarà una giornata di test che sarà importantissima per Ducati che comunque sembra ancora non perfettamente a posto. Ma sarà importante pure per Aprilia che è  cresciuta ed è diventata complessivamente la moto migliore. Le altre Ducati di Aldeguer e Morbidelli sono finite lontane dal podio. 5.  Insomma c'è da lavorare, anche se vincere fa sempre bene.

 

7/15

ALDEGUER E MORBIDELLI: 5

  • Lunedì ci sarà una giornata di test che sarà importantissima per Ducati che comunque sembra ancora non perfettamente a posto. Ma sarà importante pure per Aprilia che è cresciuta ed è diventata complessivamente la moto migliore. Le altre Ducati di Aldeguer e Morbidelli sono finite lontane dal podio. 5. Insomma c'è da lavorare, anche se vincere fa sempre bene.

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ZARCO: 9

  • Sorpresa dell'ottimo combattivo, costante, veloce Zarco settimo dopo aver ceduto qualche posizione per manifesta inferiorità del suo mezzo che però cresce e riesce a prendere il settimo posto davanti a tutte le KTM e a due Ducati. Una bella soddisfazione dopo la stupenda lotta di sabato. Voto 9, considerando il mezzo. 

9/15

LE ALTRE HONDA: 5

  • Marini 13°, Mir 15° e Moreira 17° dimostrano l'eccezionalità della guida del francese. Per loro voto 5.

 

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BASTIANINI: 7

  • Questa volta il migliore dei piloti della casa austriaca è stato Enea Bastianini (7), bravo, coriaceo, determinato. 

11/15

ACOSTA E BINDER: 6

  • Decimo Acosta, undicesimo Binder, voto 6. Si aspetta il ritorno di Viñales. Pure per loro importante la giornata di test.

12/15
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YAMAHA

  • Il meno peggio è stato Quartararo quattordicesimo, a quasi mezzo minuto dal vincitore. Più lontano Rins, a chiudere agli ultimi 3 posti Miller, Razgatioglu e il collaudatore Augusto Fernandez. C'è ancora poco da fare, Yamaha soffre sempre, tanto troppo. 

 

13/15

MOTO2

  • Gara a 3 con Agius, Gonzalez e il poleman Veijer a darsele fin quasi alla fine, quando l'australiano è riuscito a prendere un po' di vantaggio e vincere senza patemi. 10 a quest'ultimo, 9 ai due suoi compagni sul podio. E 9 anche al 4° e 5°, Alonso e Vietti che hanno compiuto due rimonte fantastiche, Alonso per aver sbagliato la partenza e Celestino perchè partiva dietro. Ottavo Arbolino, pure lui partito dietro 7. Diciottesimo Lunetta che ancora deve trovare la forma fisica e il feeling con la Moto2. In classifica mondiale i due del team Intact sono davanti a posizioni invertite rispetto alla gara, cioè con Gonzalez davanti a Agius in un campionato che si preannuncia molto interessante visto che i primi 9 sono racchiusi in soli 30 punti. Va notato che uno solo dei piloti sul podio è spagnolo. C'è speranza se si lavora, si investe.

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MOTO3

  • Una gara bella, divertente, apparentemente incerta, ma alla fine dominata dal grande Quiles che a qualche giro dal termine ha deciso di andarsene e lasciare i suoi due compagni di fuga Fernandez e Munoz. Il pilota del team Martinez e pupillo di Marc Marquez sembra davvero avere una capacità di gestione dei momenti, delle emozioni e della gara, eccezionale, superiore. 10 e lode e adesso ha 37 punti di vantaggio sul secondo e ha vinto la sua quinta gara in Moto3. Carpe, oggi quinto nel gruppone dei lottatori, 7. Secondo, per 18 millesimi su Munoz (9), è finito Fernandez (9), che aveva condotto per molti giri mentre Quiles aspettava il momento giusto. Quello di Munoz è un podio che chiude un cerchio di sofferenza e chirurgie per il pilota spagnolo, bene, bravo! Bellissima rimonta quella di Morelli (9) che ha recuperato secondi sui primi tre in fuga, ma poi non è riuscito ad andare oltre il quarto. Nessun italiano al traguardo in questa Moto3 che parla praticamente soltanto spagnolo. I tre piloti italici, Bertelle, Carraro e Pini, tutti caduti. Un disastro che, a parte qualche gara ogni tanto, ogni troppo, conferma la profonda crisi di talenti del vivaio italiano. 3.

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