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Marquez e la foto in Giappone: "Strategia marketing". Bagnaia: "Ti piace fare rumore..."

inside ducati

Curioso scambio di battute nel nuovo episodio di 'Inside Ducati' con protagonisti Bagnaia e Marquez. I due scherzano su una foto pubblicata dal 9 volte campione del mondo, che lo ritrae all'aeroporto di Tokyo. "Strategia marketing, altrimenti di cosa parlano i podcast?", spiega Marc. "Ti piace fare rumore, eh? Mi hai fatto ridere tantissimo", risponde Pecco. Probabilmente si riferiscono alle speculazioni di mercato sul futuro del fenomeno di Cervera. Ecco la foto 'incriminata' e il video dell'episodio su Jerez

Il selfie pubblicato da Marc Marquez di cui parla con Bagnaia 

Clicca qui sotto per vedere il nuovo episodio di Inside Ducati

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