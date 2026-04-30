Curioso scambio di battute nel nuovo episodio di 'Inside Ducati' con protagonisti Bagnaia e Marquez. I due scherzano su una foto pubblicata dal 9 volte campione del mondo, che lo ritrae all'aeroporto di Tokyo. "Strategia marketing, altrimenti di cosa parlano i podcast?", spiega Marc. "Ti piace fare rumore, eh? Mi hai fatto ridere tantissimo", risponde Pecco. Probabilmente si riferiscono alle speculazioni di mercato sul futuro del fenomeno di Cervera. Ecco la foto 'incriminata' e il video dell'episodio su Jerez