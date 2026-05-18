l pilota Aprilia è scivolato in curva 7 durante i test a Barcellona ed è stato portato in ospedale per dolori al gomito sinistro, alla mano sinistra all'altezza del polso e alla gamba destra. Gli accertamenti effettuati hanno escluso la presenza di fratture. "Grato di stare bene dopo una brutta caduta. Grazie ai medici in pista, il loro intervento è stato straordinario", ha scritto su Instagram. La MotoGP torna al Mugello dal 29 al 31 maggio (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)

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