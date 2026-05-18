l pilota Aprilia è scivolato in curva 7 durante i test a Barcellona ed è stato portato in ospedale per dolori al gomito sinistro, alla mano sinistra all'altezza del polso e alla gamba destra. Gli accertamenti effettuati hanno escluso la presenza di fratture. "Grato di stare bene dopo una brutta caduta. Grazie ai medici in pista, il loro intervento è stato straordinario", ha scritto su Instagram. La MotoGP torna al Mugello dal 29 al 31 maggio (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
Caduta per Jorge Martin nei test a Barcellona: il pilota Aprilia è scivolato in curva 7 ed è stata esposta la bandiera rossa per alcuni minuti. Lo spagnolo è stato portato al centro medico per dolori al polso sinistro, al gomito sinistro e alla gamba destra. Dopo i primi esami, che avevano escluso la presenza di fratture, Martin è stato trasferito all'Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona per ulteriori accertamenti: anche questi ultimi hanno fortunatamente escluso l'eventuale presenza di microfratture.
Martin: "Grato di stare bene dopo una brutta caduta"
Dopo aver completato gli accertamenti, Jorge Martin ha voluto rassicurare tutti i tifosi con un post sui suoi social: "Ancora una volta… grato di stare bene dopo una brutta caduta. Grazie ai medici in pista, il loro intervento è stato straordinario".
Il comunicato di Aprilia
"A seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto Jorge Martin presso l’Ospedale Università Dexeus di Barcellona, non risultano fratture", si legge nella nota ufficiale del team di Noale, che ha chiuso in anticipo i suoi test dopo l'arrivo della pioggia.