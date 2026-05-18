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MotoGP, incidente Alex Marquez al GP Catalunya: il pilota operato alla clavicola

MotoGp
Foto X @GresiniRacing

Il pilota della Gresini, coinvolto domenica in uno spaventoso incidente con la Ktm di Pedro Acosta durante il GP di Catalunya, è stato operato nella serata di domenica per stabilizzare la frattura della clavicola destra con l’inserimento di una placca. Lo spagnolo lascerà l’ospedale lunedì pomeriggio. La MotoGP torna al Mugello dal 29 al 31 maggio per il GP d'Italia, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

MOTOGP, I TEST DI BARCELLONA LIVE - L'INCIDENTE ALEX-ACOSTA

Operazione completata con successo per Alex Marquez. Durante il GP di Catalunya di domenica, lo spagnolo è stato coinvolto in un incidente terribile al 12° giro, centrando la Ktm di Pedro Acosta (frenato da un problema al motore in rettilineo) prima di cadere a lato pista. Il pilota Gresini ha riportato una frattura marginale della vertebra C7, che sarà valutata più approfonditamente in settimana, e una frattura della clavicola destra, stabilizzata con una placca grazie all'intervento eseguito dall'equipe medica dell'Hospital General de Catalunya. Marquez lascerà l'ospedale lunedì pomeriggio.

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