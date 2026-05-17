La MotoGP torna subito in pista dopo il Gran Premio della Catalogna vinto da Fabio Di Giannantonio. Piloti e team, lunedì 18 maggio, saranno impegnati in una giornata di test ufficiali. Tutte le case avranno a disposizione otto ore di lavoro, dalle 10 alle 18, per provare aggiornamenti e nuove componenti in vista del prosieguo di stagione. Assente Marc Marquez, che ha saltato anche il weekend per infortunio. Niente test ovviamente anche per Alex Marquez e Johann Zarco, in ospedale dopo due gravi incidenti: per lo spagnolo frattura della clavicola destra e di una vertebra, per il francese infortunio alla gamba sinistra.