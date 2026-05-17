Terminato il weekend del GP della Catalogna, la MotoGP resta a Barcellona per una giornata di test ufficiali. Lunedì 18 maggio tutti i team scenderanno in pista dalle 10 alle 18. Su skysport.it aggiornamenti in tempo reale con foto, video e curiosità nel nostro liveblog, su Sky Sport 24 previsti collegamenti col nostro inviato Sandro Donato Grosso
La MotoGP torna subito in pista dopo il Gran Premio della Catalogna vinto da Fabio Di Giannantonio. Piloti e team, lunedì 18 maggio, saranno impegnati in una giornata di test ufficiali. Tutte le case avranno a disposizione otto ore di lavoro, dalle 10 alle 18, per provare aggiornamenti e nuove componenti in vista del prosieguo di stagione. Assente Marc Marquez, che ha saltato anche il weekend per infortunio. Niente test ovviamente anche per Alex Marquez e Johann Zarco, in ospedale dopo due gravi incidenti: per lo spagnolo frattura della clavicola destra e di una vertebra, per il francese infortunio alla gamba sinistra.
Su skysport.it il liveblog, su Sky Sport 24 collegamenti dalle 12
Come sempre, per restare aggiornati in tempo reale con le classifiche e le novità portate in pista da tutti i team, vi rimandiamo al nostro liveblog che sarà online su skysport.it fin dalla prima ora. Il nostro inviato Sandro Donato Grosso, a partire dalle 12, farà collegamenti continui su Sky Sport 24 (canale 200). Alle 14.30, sempre su Sky Sport 24, ci sarà anche Reparto Corse che sarà in gran parte dedicato ai test oltreché al day after di un travagliatissimo GP Catalunya.