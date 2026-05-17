Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Superbike a Most: sesta tripletta per Bulega, Montella ancora a podio. HIGHLIGHTS

a most
Edoardo Vercellesi

Edoardo Vercellesi

Il copione della Superbike non cambia nella domenica di Most, con Bulega vincitore di Superpole Race e Gara 2. Lecuona sempre secondo, Montella completa il weekend con tre podi. Bene Baldassarri (4°), entusiasmano Surra e Gerloff

MOTOGP A BARCELLONA, VINCE DI GIANNANTONIO

Stessa storia, stesso posto, eccetera eccetera. Nella domenica di Superbike a Most i valori in campo restano sempre gli stessi, con Nicolò Bulega padre padrone della categoria. I numeri ormai fanno spavento: con i successi di Superpole Race e Gara 2, il tabellino sale a diciannove vittorie consecutive di cui quindici in stagione, più ventotto podi di fila. Con Iker Lecuona sempre seconda forza, Aruba.it Racing-Ducati mette i suoi due piloti davanti a tutti per la dodicesima volta consecutiva.

Bulega, record della pista in gara in Superpole Race

In Superpole Race Bulega ha prontamente recuperato da un lungo alla prima curva, rimontando dal terzo al primo posto e realizzando il nuovo record della pista di Most in gara: 1’29.920, roba da terzo posto in qualifica. Ripetendosi sul passo del 1’29 alto - 1’30 basso, l’italiano ha piegato Iker Lecuona, con Yari Montella terzo difendendosi dal rientro di Lorenzo Baldassarri. Alberto Surra è il quarto italiano in top five, precedendo Garrett Gerloff e Tarran Mackenzie. A punti anche Tommy Bridewell (sorprendente ottavo) e Alex Lowes.

Sbk, i risultati della Superpole Race

Gara 2, ancora podio Bulega-Lecuona-Montella

In Gara 2 il podio è stato lo stesso, mai messo in discussione se non per un recupero finale da parte di Baldassarri su Montella, una dinamica fotocopia di quella vista nella seconda gara di Balaton Park; troppo, però, il tempo perso a inizio gara dietro a Surra, che ha concesso a Montella di mettere oltre tre secondi tra sé e il pilota del team GoEleven, quarto al traguardo. Quanto ai primi due, Bulega ha tenuto Lecuona a una distanza variabile tra i tre e i nove decimi, vincendo con un margine risicato, ma senza mai essere attaccato dal compagno di squadra. Surra e Gerloff sono stati protagonisti di un duello entusiasmante per la quinta piazza, durato oltre metà gara e vinto dal texano di casa Kawasaki. Surra ha preceduto Alex Lowes e Axel Bassani, ottavo davanti ad Andrea Locatelli; top ten per Bridewell, al suo miglior fine settimana dell’anno. Gli altri italiani: quindicesimo Stefano Manzi, diciassettesimo Mattia Rato

Sbk, i risultati di Gara 2

Sbk, la classifica del Mondiale

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Superbike, sesta tripletta per Bulega a Most

a most

Il copione della Superbike non cambia nella domenica di Most, con Bulega vincitore di Superpole...

Gonzalez vince a Barcellona, 2° un super Vietti

MOTO2

Gonzalez vince a Barcellona la sua seconda gara stagionale, consolidandosi in testa al Mondiale....

Moto3 a Barcellona, 3^ vittoria di fila per Quiles

highlights

Partito settimo, il pilota Aspar rimonta e vince la terza gara consecutiva dopo un arrivo in...

Warm up, GP Barcellona: 1° Mir, 3° Bez, 12° Martin

GP CATALUNYA

Il pilota della Honda è stato il più veloce con il tempo di 1:39.624 sulla pista del Montmelò,...

Rossi: "Vorrei Ducati si impegnasse come Pecco"

a sky sport

Al termine del sabato di Barcellona, Valentino Rossi è stato ospite nello studio di Sky Sport....
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS