In Superpole Race Bulega ha prontamente recuperato da un lungo alla prima curva, rimontando dal terzo al primo posto e realizzando il nuovo record della pista di Most in gara: 1’29.920 , roba da terzo posto in qualifica. Ripetendosi sul passo del 1’29 alto - 1’30 basso, l’italiano ha piegato Iker Lecuona , con Yari Montella terzo difendendosi dal rientro di Lorenzo Baldassarri . Alberto Surra è il quarto italiano in top five, precedendo Garrett Gerloff e Tarran Mackenzie . A punti anche Tommy Bridewell (sorprendente ottavo) e Alex Lowes .

Sbk, i risultati della Superpole Race

Gara 2, ancora podio Bulega-Lecuona-Montella

In Gara 2 il podio è stato lo stesso, mai messo in discussione se non per un recupero finale da parte di Baldassarri su Montella, una dinamica fotocopia di quella vista nella seconda gara di Balaton Park; troppo, però, il tempo perso a inizio gara dietro a Surra, che ha concesso a Montella di mettere oltre tre secondi tra sé e il pilota del team GoEleven, quarto al traguardo. Quanto ai primi due, Bulega ha tenuto Lecuona a una distanza variabile tra i tre e i nove decimi, vincendo con un margine risicato, ma senza mai essere attaccato dal compagno di squadra. Surra e Gerloff sono stati protagonisti di un duello entusiasmante per la quinta piazza, durato oltre metà gara e vinto dal texano di casa Kawasaki. Surra ha preceduto Alex Lowes e Axel Bassani, ottavo davanti ad Andrea Locatelli; top ten per Bridewell, al suo miglior fine settimana dell’anno. Gli altri italiani: quindicesimo Stefano Manzi, diciassettesimo Mattia Rato.