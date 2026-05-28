Nel media day Superbike di Aragon Nicolò Bulega ha parlato del suo futuro: "Mi piacerebbe fare il passaggio in MotoGP, sento che è il momento giusto. In VR46 devono considerare molte cose, Vietti è un pilota Academy e sta facendo un ottimo lavoro. Forse io sono più pronto per le moto di grande cilindrata. L'ultima parola spetta a Vale e deciderà presto"

Nicolò Bulega è pronto a vivere il prossimo weekend di Superbike ad Aragon. Nel corso del media day, il leader del Mondiale ha parlato anche del 2027 e delle voci che lo vedono in ballottaggio con Vietti, Marini e Morbidelli per un possibile approdo in MotoGP con il team VR46. "Mi piacerebbe fare il passaggio in MotoGP, sento che questo è il momento giusto e mi sento pronto rispetto a qualche anno fa. In VR46 devono considerare molte cose, perché Vietti è un pilota Academy e ora sta facendo un ottimo lavoro. Forse io sono più pronto per le moto di grande cilindrata, ho esperienza in Superbike con le Pirelli, con l'elettronica e con molta più potenza. Penso che, anche solo per questo tipo di adattamento, sarebbe meglio puntare su di me". Poi sul rapporto con Valentino Rossi: "Non sono nella sua testa e non so cosa stia pensando. L'ultima parola spetta a Vale e deciderà presto. Mi manda spesso messaggi, ogni volta che corro mi scrive. A volte gli chiedo anche se posso andare a girare per allenarmi. Ci vediamo anche a cena ogni tanto, quindi sì abbiamo un buon rapporto".