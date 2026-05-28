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Alex Marquez: "Incidente Barcellona? L'ho rivisto e ho capito quanto sia stato fortunato"

MotoGp

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, Alex Marquez torna sul pauroso incidente di Barcellona, raccontando i momenti immediatamente successivi. Sul ritorno in pista non si sbilancia: "Non è una questione di quando, ma di come tornerò"

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Alex Marquez salterà di sicuro il Mugello e il successivo weekend dell'Ungheria. A due settimane dal pauroso incidente con Pedro Acosta, in cui si è procurato la frattura della clavicola e di una vertebra, il pilota Gresini è tornato sulla domenica di Barcellona in un video pubblicato su YouTube. Il pilota spagnolo, ancora con il collare addosso, parla così: "Quando sono arrivato in ospedale, ho iniziato a ricordarmi tutto. Ho chiesto di vedere la caduta perché avevo dei flash, ma non me la ricordavo al 100%. In quel momento mi sono reso conto di quanta fortuna abbia avuto per aver evitato il muro a destra, per come sono entrato in quella curva e per come sono caduto… È lì che ho preso coscienza di essere stato davvero fortunato".

"Ritorno? Non è una questione di quando ma di come"

Alex Marquez ha raccontato anche i giorni successivi. "Mi hanno dimesso il lunedì mattina e sono partito per Madrid. Sono arrivato a casa e non mi sentivo bene. L'effetto dei farmaci svanisce e il dolore aumenta molto - ha proseguito -. È una caduta in cui l'impatto è così forte che devi un po' riabituarti a stare in piedi. È un processo di circa una settimana affinché il corpo torni un po' alla normalità". E sul ritorno in pista al momento non si sbilancia: "Non è una questione di quando, ma di come. Essere pronto al 100%, tornare e sapere di non avere alcun infortunio e di poter dare il massimo in pista".

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