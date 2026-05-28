Alex Marquez salterà di sicuro il Mugello e il successivo weekend dell'Ungheria. A due settimane dal pauroso incidente con Pedro Acosta, in cui si è procurato la frattura della clavicola e di una vertebra, il pilota Gresini è tornato sulla domenica di Barcellona in un video pubblicato su YouTube. Il pilota spagnolo, ancora con il collare addosso, parla così: "Quando sono arrivato in ospedale, ho iniziato a ricordarmi tutto. Ho chiesto di vedere la caduta perché avevo dei flash, ma non me la ricordavo al 100%. In quel momento mi sono reso conto di quanta fortuna abbia avuto per aver evitato il muro a destra, per come sono entrato in quella curva e per come sono caduto… È lì che ho preso coscienza di essere stato davvero fortunato".