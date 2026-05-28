Sesto round del mondiale Superbike di scena questo fine settimana ad Aragon. Al Motorland è "tutti contro" Bulega, con la Ducati che sicuramente sarà ancora la grande protagonista del weekend sia con i piloti factory sia con gli Indipendenti tra cui Montella, Baldassarri e Surra in lotta per le posizioni che contano. Tutto il weekend è LIVE su Sky Sport Arena: gara 1 sabato alle 14, gara 2 domenica alle 15.30 preceduta dalla Superpole race in mattinata alle ore 11.10

Il mondiale Superbike chiude la prima metà con il round del Motorland di Aragon, sesta prova delle 12 previste in questo 2026. Stagione esaltante per i colori italiani con cinque piloti in top-10 e sei nei primi 12 della classifica generale. La leadership di Bulega sembra incontrastabile, anche se Lecuona è lì, sempre pronto ad approfittare di qualsiasi debolezza del capoclassifica.

I numeri stratosferici, Bulega record dopo record

La stagione di Nicolò Bulega fino ad ora: cinque round disputati, 310 punti in palio, 310 conquistati, 15 vittorie a cui se ne aggiungono altre quattro di fine 2025 per portare a 19 la striscia vincente. Un record assoluto. Il rivale piu' accreditato, il compagno di team in Aruba Racing Iker Lecuona è a 95 punti, e da quattro round gli chiude sempre alle spalle. Lo spagnolo cresce di gara in gara, ormai le difficoltà patite con Honda e la CBR1000RR-R SP sono un lontano ricordo, resta lo scoglio Bulega per lui…

Ducati inarrestabile

I due piloti factory Ducati non sono i soli a sfruttare al meglio la Panigale V4R model year 2026. Alle spalle della coppia Bulega-Lecuona troviamo infatti Yari Montella, che da gara 2 di Assen è presenza stabile nella top-5 con addirittura tre terzi posti strappati a Most con una grandissima prova. Il pilota del team Barni guida la classifica dei piloti indipendenti e chiude il podio virtuale della classifica mondiale.

Quarta posizione nella generale per Lorenzo Baldassarri, che con la Ducati del Go Eleven è stabilmente in top 5 e sopravanza Sam Lowes (weekend difficile per lui a Most), ancora una volta in sella a una Panigale, quinto nel mondiale.

Ricapitolando sono quindi cinque le Ducati nelle prime cinque posizioni del mondiale piloti e la Rossa è chiaramente in fuga anche nei costruttori con 310 punti, 181 in piu' di Bimota che insegue in classifica.