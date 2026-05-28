MotoGP, la conferenza LIVE del GP Mugello (Italia)
Al Mugello è il giorno della conferenza piloti, ora LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW: parlano il leader del Mondiale Marco Bezzecchi (Aprilia) insieme con Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Pecco Bagnaia (Ducati factory). Intanto è arrivato l'ultimo ok dei medici per Marc Marquez, al rientro dopo la doppia operazione a spalla e piede: lo spagnolo sarà comunque rivisto dopo le FP1. Crutchlow e Pirro sostituiranno gli infortunati Zarco e Alex Marquez
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Arriva il solito momento social della MotoGP
Bagnaia: "Io non mi vedo al momento in lotta per il titolo, quindi non ho niente da aggiungere"
Di Giannantonio: "Anche io penso che sia troppo presto, però dico a me sta bene che siamo in tre più vicini. Ci sono tante gare da disputare ma per lo spettacolo è meglio che ci siano tanti piloti in lotta. Ma tutti ci dobbiamo concentrare su noi stessi e tutto può cambiare"
Bezzecchi: "Onestamente penso che sia troppo presto per parlare del mondiale, il campionato è ancora lungo e con due gare a weekend puoi guadagnare o perdere tanti punti ogni settimana. E' bello che la lotta sia questa al momento, ma voglio concentrarmi su me stesso. Se dopo la metà del campionato la situazione sarà ancora questa potremo parlarne".
Bagnaia: "Penso che sia più difficile in tre GP: Le Mans, Silverstone e Phillip Island, perché lì la prima frenata non è forte ed è difficile disingaggiare l'abbassatore. Se lo togliamo le moto potrebbero oscillare di più, quindi non credo che sia per questi congegni che gli infortuni sono aumentati. Gli incidenti alle prime curve ci sono sempre stati"
Di Giannantonio: "Non credo che gli incidenti accadano per gli abbassatori. L'unico aspetto che rende la prima curva critica è che arriviamo con una velocità troppo elevata. Penso che possiamo lavorare sulla prima curva, può aiutare in parte ma siamo tutti insieme e penso che qualche errore ci può sempre essere".
Bezzecchi: "Abbassatore? La prima curva dopo la partenza è sempre pericolosa, per ogni moto. Sicuramente in alcune piste è più difficile, tipo Le Mans, però non credo che è per l'abbassatore che succedono gli incidenti".
Bagnaia: "Safety Commission? E' difficile convincere gli altri piloti ad andare. E' un evento di mezz'ora, magari gli altri hanno altri impegni. Per me è una mezz'ora molto importante. Il livello di sicurezza si è alzato tanto ma è in questo tipo di situazioni che bisogna avere più voce. Abbiamo parlato un po' dopo Barcellona, eravamo io, Luca, Franky e Vale, di quello che magari si può cambiare nel futuro. Sicuramente chiedere di non fare la terza partenza, perché se si fa è chiaro che è un problema per i piloti. Magari aiutare le persone a essere tutti nella stessa situazione, perché nel mio caso sono caduto con una gomma usata delle qualifiche e non è una situazione ideale".
Di Giannantonio: "Dove un pilota può fare la differenza? Casanova-Savelli, Arrabbiata 1 e 2".
Bagnaia: "I primi ricordi che ho risalgono al 2004 quando Valentino vinse con il casco di legno. Fu una battaglia fantastica, ricordo da allora il Mugello. Uno dei ricordi più belli è la battaglia tra Simoncelli e Pasini, una lotta come quelle che si vedono in allenamento"
Di Giannantonio: "Non ricordo l'anno ma sono venuto qui in tenda con i miei amici e ho visto tante cose assurde con i miei amici. E' una festa fantastica, si sente tanto la passione"
Bezzecchi: "Il primo ricordo? Venivo qui quando ero un bambino con la mia famiglia. Ho avuto fortuna perché ho visto tante vittorie di Valentino, ma ho anche visto la battaglia tra Simoncelli e Pasini e penso che sia uno dei ricordi più belli"
Bagnaia: "Se è tornato penso che possa lottare, è difficile immaginare che sia qui solo per fare punti. Gli ho parlato questa mattina, sta piuttosto bene. Non è tanto preoccupato per il piede quanto per la spalla"
Di Giannantonio: "Servono tutti in pista, è sicuramente bello ed è un'ulteriore motivazione avere il migliore in pista. Non si può escludere Marc dalla lotta per il titolo, sicuramente sarà in lotta e sarà veloce"
Bezzecchi: "Sicuramente Marquez sarà estremamente competitivo, se torna significa che è pronto. Marc è molto intelligente, sa cosa fare. Penso che non si possa mai escludere il campione in carica dalla lotta per il titolo"
Bagnaia: "E' una combinazione di entrambi i fattori, non mi sto adattando alla moto negli ultimi due anni e sto faticando parecchio a essere competitivo. Stiamo provando a trovare soluzioni, l'anno scorso è stato difficile mentre quest'anno va meglio ma non sto riuscendo ad avere risultati"
Bagnaia: "Non so se potrò lottare per la vittoria, dobbiamo essere realisti. Diggia in questo momento è in condizioni migliori, l'Aprilia è estremamente forte. E' una buona pista per Ducati, ma dobbiamo analizzare bene tutto. So che il mio stile di guida si addice bene a questa pista, ma dobbiamo fare in modo che la moto sia a punto"
Di Giannantonio: "Avrò un casco speciale, è sempre necessario al Mugello. Quest'anno l'idea è venuta dai colori che ha la mia macchina dei sogni, che sono riuscito a comprare quest'anno. Quando fissi un obiettivo riesci a raggiungerlo, e per me il casco significa questo".
Di Giannantonio: "E' sempre difficile indicare una cosa rispetto alle altre, credo che sia il lavoro di squadra che mi sta permettendo di andare così forte. Stiamo partendo dai dati che avevamo l'anno scorso e riusciamo ad arrivare prima a delle soluzioni in questo modo".
Di Giannantonio: "Sto bene, ho potuto riposarmi. Ho fatto qualche visita e sono a posto. Abbiamo avuto qualche momento di vuoto io e il team, domenica abbiamo preso un brutto spavento ed è finito tutto molto bene con la vittoria. Abbiamo avuto tante emozioni quel giorno ed è stato meglio resettare"
Bezzecchi: "Difficile prevedere cosa potrebbe accadere, spero di andare meglio rispetto a Barcellona. Spero di partire meglio fin da subito e fare un buon weekend"
Bezzecchi: "Vincere ovviamente sarebbe molto bello, è un sogno per ogni pilota vincere il proprio GP di casa. Ma è solo giovedì. Dobbiamo iniziare il weekend nel miglior modo possibile, cerchiamo di concentrarci un giorno alla volta. Ma per rispondere alla domanda, vincere sarebbe un sogno che si realizza"
Bagnaia: "E' il weekend migliore della stagione, è sempre fantastico arrivare in pista direttamente in macchina da casa tua. Percepisci più passione, vedi più gente nel circuito. Il layout del circuito è fantastico, sembra che quest'anno sarà anche molto caldo a livello climatico quindi sarà divertente"
Di Giannantonio: "E' davvero fantastico, abbiamo fatto la camminata lungo la pista e ogni volta è un'emozione speciale, magica. Viene tantissima gente, per noi italiani è un weekend pazzesco".
Bezzecchi: "Sicuramente la pista è bellissima e questo rende ogni cosa migliore. Poi essendo italiani, per noi il pubblico è super rumoroso e sentiamo la spinta che ci danno. E' un GP molto speciale per noi, abbiamo tempo di godercelo molto insieme ai tifosi"
INIZIA LA CONFERENZA STAMPA
Tutto pronto al Mugello, sta per iniziare la conferenza piloti!
Tra poco la conferenza piloti al Mugello: ricordiamo che parleranno Bezzecchi, Bagnaia e Di Giannantonio
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Bezzecchi: "Spero di andare meglio rispetto a Barcellona"
Crutchlow al posto di Zarco
L'altro forfait è quello di Johann Zarco, protagonista in negativo del secondo incidente della maledetta domenica del Montmelò: il pilota Lcr sarà operato indicativamente a inizio giugno ai legamenti del ginocchio
Marquez: "Devo verificare bene la situazione sulla moto"
Alex Marquez sarà assente dopo il brutto incidente di Barcellona: il team Gresini rimpiazzerà il vicecampione del mondo 2025 con Michele Pirro, tester Ducati che aveva già sostituito Aldeguer a inizio anno
Marquez: "In pista per testare le mie condizioni"
Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche in sella alla Desmosedici GP. Entrambi gli interventi chirurgici sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso e con gli ultimi check medici in pista. Mugello è una pista incredibile, a dire il vero anche molto impegnativa, ma il tifo di tutti i Ducatisti sarà un'extra booster di motivazione per fare bene"
Marquez, ok dei medici: ma sarà rivisto dopo le FP1
I piloti in conferenza: Marco Bezzecchi (Aprilia), Pecco Bagnaia (Ducati) e Fabio Di Giannantonio (Ducati)
Buongiorno dal Mugello, dove oggi è il giorno della conferenza piloti che apre il weekend del GP d'Italia 2026