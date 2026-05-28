Bagnaia: "Safety Commission? E' difficile convincere gli altri piloti ad andare. E' un evento di mezz'ora, magari gli altri hanno altri impegni. Per me è una mezz'ora molto importante. Il livello di sicurezza si è alzato tanto ma è in questo tipo di situazioni che bisogna avere più voce. Abbiamo parlato un po' dopo Barcellona, eravamo io, Luca, Franky e Vale, di quello che magari si può cambiare nel futuro. Sicuramente chiedere di non fare la terza partenza, perché se si fa è chiaro che è un problema per i piloti. Magari aiutare le persone a essere tutti nella stessa situazione, perché nel mio caso sono caduto con una gomma usata delle qualifiche e non è una situazione ideale".