Verso il Mugello, Marquez: "Il recupero sta procedendo come stabilito"Ducati
I due piloti del team Ducati Factory, Marc Marquez e Pecco Bagnaia, hanno parlato in vista del GP d'Italia al Mugello (dal 29 al 31 maggio LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Lo spagnolo ha annunciato il suo rientro dopo aver ricevuto il via libera in seguito a un controllo effettuato martedì. Come da prassi, saranno i medici del circuito a dover confermare giovedì mattina l'ok definitivo per tornare in sella
Marc Marquez è pronto a tornare in pista al Mugello, in quello che sarà un weekend speciale per l'Italia e per la Ducati. Quello in programma, infatti, sarà il cinquantesimo Gran Premio d'Italia corso sulla pista toscana e cadrà nell'anno del centenario della Ducati, che festeggerà la ricorrenza con una livrea speciale che sarà presentata nel pomeriggio di giovedì 28 maggio. Marquez, reduce da un doppio intervento alla spalla destra e al piede destro dopo la caduta nella Sprint di Le Mans, ha saltato il Gran Premio di Barcellona e si prepara a rientrare in Italia. Giovedì, come da prassi, saranno i medici del circuito a dover dare l'ok definitivo a Marquez per salire in moto nel weekend del Mugello. Lo spagnolo ha parlato ai canali ufficiali della Ducati: "Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche in sella alla Desmosedici GP. Entrambi gli interventi chirurgici sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso e con gli ultimi check medici in pista. Mugello è una pista incredibile, a dire il vero anche molto impegnativa, ma il tifo di tutti i Ducatisti sarà un'extra booster di motivazione per fare bene”.
Bagnaia: "Il Mugello è sempre un momento speciale della stagione"
Dopo essere tornato sul podio a Barcellona, Pecco Bagnaia vuole confermarsi su una pista su cui ha fatto sempre bene (tre vittorie consecutive dal 2022 al 2024) ed esprime tutta la sua gioia per il ritorno al Mugello: "Il GP d'Italia al Mugello è sempre un momento speciale della stagione. Sulla pista non c'è tanto da dire, è una delle più belle del calendario, una di quelle in cui andare forte ti dà davvero quel qualcosa in più. Poi il tifo e l'affetto dei tifosi, un'energia incredibile. Sono carico e continuiamo a lavorare sodo con tutta la squadra. Non vedo l'ora di scendere in pista: il podio a Barcellona, post gara, è stato particolare, ma serviva per il morale soprattutto dopo una giornata come quella di domenica scorsa con tanti incidenti”.