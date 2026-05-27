Marc Marquez è pronto a tornare in pista al Mugello, in quello che sarà un weekend speciale per l'Italia e per la Ducati. Quello in programma, infatti, sarà il cinquantesimo Gran Premio d'Italia corso sulla pista toscana e cadrà nell'anno del centenario della Ducati, che festeggerà la ricorrenza con una livrea speciale che sarà presentata nel pomeriggio di giovedì 28 maggio. Marquez, reduce da un doppio intervento alla spalla destra e al piede destro dopo la caduta nella Sprint di Le Mans, ha saltato il Gran Premio di Barcellona e si prepara a rientrare in Italia. Giovedì, come da prassi, saranno i medici del circuito a dover dare l'ok definitivo a Marquez per salire in moto nel weekend del Mugello. Lo spagnolo ha parlato ai canali ufficiali della Ducati: "Il recupero sta procedendo come stabilito, sono tornato ad allenarmi normalmente in questi giorni e sarò in pista soprattutto per testare le mie reali sensazioni e condizioni fisiche in sella alla Desmosedici GP. Entrambi gli interventi chirurgici sono andati bene, ma procediamo con tutte le cautele del caso e con gli ultimi check medici in pista. Mugello è una pista incredibile, a dire il vero anche molto impegnativa, ma il tifo di tutti i Ducatisti sarà un'extra booster di motivazione per fare bene”.