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Bagnaia e Domizia Castagnini aspettano un figlio: "Sono felice, è un regalo"

dolce attesa

Pecco Bagnaia e la moglie Domizia Castagnini sono in dolce attesa: il pilota Ducati ne ha parlato al termine della gara del Mugello, chiusa al terzo posto

Pecco Bagnaia e la moglie Domizia Castagnini, con cui è sposato dal luglio 2024, diventeranno genitori. La conferma arriva direttamente dalle parole del pilota Ducati, che dopo il podio al Mugello ha risposto così a una domanda di un giornalista.

"Avrà tanti zii, magari lo affido a Bez..."

Bagnaia si è detto molto felice per l'arrivo del figlio, scherzando anche sulla possibilità di perdere qualcosa in pista in termini di velocità e chiamando in causa i "tanti zii" del nascituro, tra cui Marco Bezzecchi. Queste le sue parole nella sala stampa del Mugello: "Mi sono arrabbiato quando ho visto che qualcuno aveva scritto un articolo su questo, mentre devo ringraziare tanti giornalisti che lo sapevano da tempo e hanno avuto rispetto. A parte questo, sono molto felice, è una delle cose più belle che mi sia capitata. Dopo il matrimonio con Domizia, questo è un altro regalo". Poi chiude col sorriso: "Non penso che perderò due decimi, magari li guadagnerò perché mi spingerà. Sarà un bambino con tanti zii, se qualche giorno sarò un po’ stanco lo affiderò al Bez…".

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