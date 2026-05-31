"Avrà tanti zii, magari lo affido a Bez..."

Bagnaia si è detto molto felice per l'arrivo del figlio, scherzando anche sulla possibilità di perdere qualcosa in pista in termini di velocità e chiamando in causa i "tanti zii" del nascituro, tra cui Marco Bezzecchi. Queste le sue parole nella sala stampa del Mugello: "Mi sono arrabbiato quando ho visto che qualcuno aveva scritto un articolo su questo, mentre devo ringraziare tanti giornalisti che lo sapevano da tempo e hanno avuto rispetto. A parte questo, sono molto felice, è una delle cose più belle che mi sia capitata. Dopo il matrimonio con Domizia, questo è un altro regalo". Poi chiude col sorriso: "Non penso che perderò due decimi, magari li guadagnerò perché mi spingerà. Sarà un bambino con tanti zii, se qualche giorno sarò un po’ stanco lo affiderò al Bez…".