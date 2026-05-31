La prima metà della stagione 2026 termina anche per le classi Supersport e Sportbike, protagoniste della domenica di Aragon con la loro Gara 2. Dopo il successo di Alessandro Zaccone nella prima gara della middle class, è ancora una Ducati Panigale V2 a salire sul gradino più alto del podio grazie a Jaume Masià, capace di rimontare dalle posizioni fuori dalla top ten alla testa della corsa fino a ritrovare una vittoria che mancava dalla Gara 1 di Assen. L’ottima prestazione dello spagnolo gli permette di massimizzare una superiorità tecnica abbastanza evidente rispetto ad Albert Arenas, alle prese con una Yamaha che paga dazio nell’ultimo settore. Il bicchiere per lui è nuovamente mezzo pieno: nonostante le difficoltà, il leader del mondiale allunga in classifica fino a quaranta punti di margine sullo stesso Masià, che supera un Valentin Debise opaco nel fine settimana aragonese. Sul podio insieme ai due padroni di casa ecco Matteo Ferrari, terzo per la seconda volta quest’anno. Gara solida anche per Roberto Garcia e Aldi Mahendra, quarto e quinto a breve distanza dal podio. Philipp Oettl è sesto davanti a Tom Booth-Amos e a Debise, che fatica nella prima parte di gara e si velocizza nella seconda fino a siglare il giro veloce (1’53.300). In top ten anche Oli Bayliss e Jeremy Alcoba (scattato ventiduesimo), a punti tra gli italiani uno Zaccone decisamente involuto rispetto al sabato (tredicesimo) e Filippo Farioli (quindicesimo).