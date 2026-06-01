Non correva dal 1° ottobre 2023 in MotoGP, e domenica 31 maggio Cal Crutchlow ha riassaporato la possibilità di guidare nella classe regina del Motomondiale. Il pilota inglese è stato chiamato dal team Lcr per sostituire Johann Zarco , gravemente infortunato ad una gamba dopo il brutto incidente nella seconda partenza del Gran Premio di Barcellona. Crutchlow al Mugello non ha offerto una prestazione memorabile, ritirandosi a dodici giri dalla conclusione nella gara lunga. Il team di Lucio Cecchinello, però, ha annunciato che sarà ancora l'inglese a sostituire Zarco nel prossimo appuntamento della MotoGP , che torna in pista nel weekend dal 5 al 7 giugno in Ungheria, sul circuito di Balaton Park, su cui Crutchlow non ha mai corso, essendo entrato nel calendario del Mondiale solamente nel 2025

Zarco: "Ecco perchè devo aspettare a operarmi"

Con un post sul suo profilo Instagram, Johann Zarco ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche: il pilota francese, dopo la caduta di Barcellona, ha subito la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio e del menisco mediale. Inoltre, ha subito una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Zarco, che non si è ancora operato, ha spiegato i motivi del ritardo nell'operazione chirurgica: "Sono passate due settimane ormai da quel terribile incidente a Montmelo. Mi sto prendendo cura della mia gamba e sta migliorando molto in fretta. Devo aspettare l'intervento chirurgico perché mi sono bruciato molto in profondità sotto il ginocchio e non posso correre il rischio di infezione durante l'intervento. Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e mi hanno augurato una pronta guarigione. Sono fortunato ad avere persone fantastiche intorno a me e faremo le cose in modo intelligente".