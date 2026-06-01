MotoGP, Lcr conferma Cal Crutchlow al posto di Zarco per il GP Ungheria: le newsHonda
Dopo il rientro in MotoGP al Mugello, sarà ancora Cal Crutchlow a sostituire l'infortunato Johann Zarco in sella alla Honda del team Lcr nel Gran Premio d'Ungheria, in programma dal 5 al 7 giugno e in diretta su Sky, oltre che in streaming su NOW
Non correva dal 1° ottobre 2023 in MotoGP, e domenica 31 maggio Cal Crutchlow ha riassaporato la possibilità di guidare nella classe regina del Motomondiale. Il pilota inglese è stato chiamato dal team Lcr per sostituire Johann Zarco, gravemente infortunato ad una gamba dopo il brutto incidente nella seconda partenza del Gran Premio di Barcellona. Crutchlow al Mugello non ha offerto una prestazione memorabile, ritirandosi a dodici giri dalla conclusione nella gara lunga. Il team di Lucio Cecchinello, però, ha annunciato che sarà ancora l'inglese a sostituire Zarco nel prossimo appuntamento della MotoGP, che torna in pista nel weekend dal 5 al 7 giugno in Ungheria, sul circuito di Balaton Park, su cui Crutchlow non ha mai corso, essendo entrato nel calendario del Mondiale solamente nel 2025
Zarco: "Ecco perchè devo aspettare a operarmi"
Con un post sul suo profilo Instagram, Johann Zarco ha fornito aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche: il pilota francese, dopo la caduta di Barcellona, ha subito la lesione dei legamenti crociati anteriore e posteriore del ginocchio e del menisco mediale. Inoltre, ha subito una piccola frattura al perone nella zona della caviglia. Zarco, che non si è ancora operato, ha spiegato i motivi del ritardo nell'operazione chirurgica: "Sono passate due settimane ormai da quel terribile incidente a Montmelo. Mi sto prendendo cura della mia gamba e sta migliorando molto in fretta. Devo aspettare l'intervento chirurgico perché mi sono bruciato molto in profondità sotto il ginocchio e non posso correre il rischio di infezione durante l'intervento. Grazie a tutti coloro che mi hanno scritto e mi hanno augurato una pronta guarigione. Sono fortunato ad avere persone fantastiche intorno a me e faremo le cose in modo intelligente".