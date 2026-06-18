A Brno è stato il giorno della conferenza piloti. Bezzecchi: "Dopo l'incidente di Balaton ho ancora qualche dolore, ma non mi condizionerà". Marc Marquez: "Vittorie in Ungheria? Il mio riferimento è il Mugello, spero di fare meglio". Alex Marquez ha avuto anche l'ultimo ok dei medici, ma sarà rivisto al termine delle FP1. Venerdì si scende in pista: Libere dalle 10.45, poi le Pre-qualifiche alle 15. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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Venerdì si parte con le prove libere alle 10.45 e le Pre-qualifiche alle 15, ovviamente LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Per il liveblog di oggi da Brno è tutto. Non perdete, però, alle 18.30 l'appuntamento con 'Racebook' sul canale 200 di Sky con interviste e approfondimenti del giovedì in Repubblica Ceca
FINISCE QUA LA CONFERENZA PILOTI
Ora è il momento di MotoGP social
Acosta: "Io ai test 850cc? Non lo so, se vorranno che mi metta la tuta ci sarò"
Marquez sugli abbassatori: "Il congegno al posteriore rende l'uscita dalle curve più semplice e anche più sicuro in alcuni punti, mentre quello all'anteriore rende più strano il punto di frenata. La prima curva è sempre il punto più pericoloso, oggi abbiamo 44 partenze e la statistica sugli incidenti è più alta"
Acosta sugli abbassatori: "Non penso che l'abbassatore sia un problema per gli incidenti che abbiamo visto. Non penso sia il problema"
I piloti sulla possibilità di bandire gli abbassatori. Bezzecchi: "Sicuramente dovremmo provarlo prima di dire se sia la soluzione. Non penso che l'incidente di Balaton sia stato dovuto a quello, ma può essere una soluzione"
Marquez: "Test sulla 850? Dovrebbe essere più semplice sulla carta, ma sono interessato a capire come funzioneranno le Pirelli"
Marquez: "Sono più forte che mai oggi, perché ho superato i momenti difficile, che ti rendono più forte. Ora devo essere più forte a livello mentale per andare bene"
Acosta: "Non siamo nella condizione di pensare alla vittoria, prima o poi dovrebbe arrivare ma è già passato parecchio tempo... "
Marquez: "Noi abbiamo grande passione ma è anche il nostro lavoro e devi tornare a guidare subito anche se non hai tanto voglia perché è il nostro lavoro"
Bezzecchi: "Dopo un incidente la cosa migliore è andare in moto e goderti la guida. Il rischio c'è sempre, lo sappiamo da sempre da quando abbiamo iniziato"
Marquez: "Il problema delle prime gare della stagione è che non sapevo quando il mio braccio avrebbe perso il controllo. Ora l'aspetto positivo è che riesco a dimostrare la mia velocità. Devo migliorare a livello di durata tra Sprint e gara lunga"
Bezzecchi: "Al momento noi stiamo andando alla grande ed è importante, non ci concentriamo molto sugli altri. Cerchiamo di lavorare al meglio per noi stessi"
Marquez: "Questo sulla carta non è tra i miei circuiti preferiti. Però mi sono sentito sempre meglio qui negli anni. Quando mi sento bene e in condizione la velocità c'è sempre. Il primo obiettivo è sistemare il braccio, poi la velocità abbiamo constatato al Balaton Park che c'è"
Marc Marquez: "Ho continuato il nostro programma e fatto passi avanti in palestra, spero si rifletta sulla moto. Il mio braccio funziona in modo un po' diverso, devo riaggiustare tutto e riadattarmi"
Marc Marquez: "Il punto di riferimento principale è il Mugello, speriamo di fare meglio del GP d'Italia"
Acosta: "Aprilia è veloce con 4 piloti e Ducati è sempre molto forte. Il nostro livello è migliorato rispetto all'anno scorso ma dobbiamo vedere anche il livello degli altri. Titolo? Non ci penso, siamo ancora lontani e dobbiamo avere più potenziale per lottare per una vittoria singola. Difficile recuperare se al massimo arrivi secondo o terzo... "
Acosta: "Ducati oggi è forte quanto Aprilia, ma perché non pensare di fare un passo avanti rispetto all'anno scorso? Vedremo in pista"
Bezzecchi: "Pista molto divertente, sono contento di correre qui. L'anno scorso avevamo fatto una bella gara insieme con Acosta e Marc Marquez"
Bezzecchi: "Sto bene, l'impatto di Balaton è stato forte, soprattutto sul lato destro (mano e gamba). Per fortuna la mano sta bene, ho fatto qualche esame e tutto è a posto. Dopo 3-4 giorni il dolore è sparito. Sulla gamba avevo un piccolo strappo nel muscolo e c'è ancora un po' di dolore, ma non mi condizionerà. E' stata dura, ma è già passato: concentriamoci su questa tappa e sulle prossime"
INIZIA LA CONFERENZA PILOTI
Tutto pronto nella sala stampa di Brno: tra poco parleranno in conferenza Marco Bezzecchi, Marc Marquez e Pedro Acosta
Marquez e la rimonta Mondiale: "Io do sempre il 100%, vediamo"
Honda Lcr ha confermato Cal Crutchlow al posto del lungodegente Johann Zarco: l'inglese sarà in pista anche il weekend successivo ad Assen, mentre per il francese non c'è ancora una data per il rientro
Alex Marquez ha ricevuto l'ultimo ok dei medici e sarà in pista domattina. Al termine delle FP1 sarà poi rivisto
L'albo d'oro di Brno nell'era MotoGP
- 2002: Max Biaggi
- 2003: Valentino Rossi
- 2004: Sete Gibernau
- 2005: Valentino Rossi
- 2006: Loris Capirossi
- 2007: Casey Stoner
- 2008: Valentino Rossi
- 2009: Valentino Rossi
- 2010: Jorge Lorenzo
- 2011: Casey Stoner
- 2012: Daniel Pedrosa
- 2013: Marc Marquez
- 2014: Daniel Pedrosa
- 2015: Jorge Lorenzo
- 2016: Cal Crutchlow
- 2017: Marc Marquez
- 2018: Andrea Dovizioso
- 2019: Marc Marquez
- 2020: Brad Binder
- 2025: Marc Marquez
Tutto sul circuito di Brno, curva dopo curva
MotoGP a Brno: storia e 'segreti' del circuitoVai al contenuto
Ricordiamo che Jorge Martin, nella gara lunga di domenica, dovrà scontare una penalità per l'incidente causato in Ungheria, un doppio long lap penalty che senza dubbio gli complicherà il GP
Bezzecchi e l'Aprilia vogliono ripartire dopo la disastrosa domenica di Balaton Park, con l'incidente innescato da Jorge Martin in curva 1 e che ha eliminato dalla corsa anche il compagno di team
La classifica dopo i primi 8 GP
Classifica MotoGP: il vantaggio di Bezzecchi su Marquez e gli altri inseguitoriVai al contenuto
Il Mondiale riparte dopo un weekend di pausa successivo al GP Ungheria, dominato da Marc Marquez. Il pilota spagnolo riuscirà a imporsi anche su un tracciato più probante per il fisico come quello di Brno?
A parlare saranno Marco Bezzecchi (Aprilia), Marc Marquez (Ducati) e Pedro Acosta (Ktm)
Buongiorno da Brno, dove oggi alle 16 è in programma la conferenza piloti alla vigilia del GP Rep. Ceca, nono appuntamento dela stagione MotoGP. Le parole dei piloti potranno essere seguite LIVE su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in streaming su NOW, oltreché qui nel nostro liveblog con la diretta testuale