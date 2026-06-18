Bezzecchi: "Sto bene, l'impatto di Balaton è stato forte, soprattutto sul lato destro (mano e gamba). Per fortuna la mano sta bene, ho fatto qualche esame e tutto è a posto. Dopo 3-4 giorni il dolore è sparito. Sulla gamba avevo un piccolo strappo nel muscolo e c'è ancora un po' di dolore, ma non mi condizionerà. E' stata dura, ma è già passato: concentriamoci su questa tappa e sulle prossime"