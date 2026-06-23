Le prime parole dello spagnolo dopo l'annuncio del rinnovo con Borgo Panigale per le stagioni 2027 e 2028. "Sono felice, finché sarò qui darò il massimo per dipingere il futuro di rosso" TUTTI I DETTAGLI DELL'ACCORDO

A febbraio 2027 farà 34 anni, ma dopo nove titoli mondiali (di cui sette in MotoGP) e svariati infortuni, Marc Marquez è più affamato che mai. Lo si legge tra le righe del comunicato Ducati, oltreché in pista (dove viene da due vittorie di fila e si è rifatto sotto in classifica), quando commenta il rinnovo con Borgo Panigale per altre due stagioni, fino al 2028.

"Con Ducati rapporto di fiducia, hanno rispettato i miei tempi" "Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a far parte di questa famiglia - esordisce Marquez da comunicato Ducati -. Quando ho deciso di venire qui, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta".

"Darò tutto per dipingere il futuro di rosso" Poi ancora: "Nel nostro primo anno insieme abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso".