Ufficiale il rinnovo di contratto biennale del fuoriclasse spagnolo, che si lega a Ducati per le prossime due stagioni. "Ho ancora più ambizioni, questo il posto giusto per raggiungere i miei obiettivi", le sue prime parole. Domenicali: "Scelta natuale, Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati". Entusiasta anche il dg Dall'Igna: "Da ingegnere, lavorare con lui è impressionante. Ha portato la Desmosedici GP al massimo livello di performance" MOTOGP, LA POSSIBILE GRIGLIA 2027

"Il rosso sarà ancora il suo colore". Inizia così il comunicato di Ducati che annuncia il rinnovo di Marc Marquez, blindato da Borgo Panigale fino al 2028. Un accordo biennale, valido per le prossime due stagioni, le prime della rivoluzione regolamentare che vivrà la MotoGP a partire dal 2027. Prosegue dunque la storia tra la casa italiana e il fuoriclasse spagnolo, che nel 2025 ha dominato il Mondiale e nel 2026 proverà la rimonta sulle Aprilia di Bezzecchi e Martin, dopo l'ennesimo 'comeback' post operazione alla spalla.

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"Ho ancora ambizioni, questo il posto giusto" Le prime parole di Marc Marquez da comunicato Ducati: "Sono rosso. Sono davvero felice di questo nuovo accordo con il Ducati Lenovo Team e di continuare a fare parte di questa famiglia - si legge -. Quando ho deciso di venire in Ducati, ero convinto che questo fosse il progetto in assoluto più competitivo. Hanno creduto in me e abbiamo costruito un rapporto basato sulla fiducia e il duro lavoro. Con questo rinnovo hanno ribadito ancora una volta questo impegno, rispettando i miei tempi e dandomi la tranquillità di cui avevo bisogno per prendere la decisione corretta. Nel nostro primo anno insieme, abbiamo lottato per il titolo e l'abbiamo vinto: un risultato dal valore inestimabile che conferma che la strada che avevamo scelto era quella giusta. Continuo a gareggiare perché amo questo sport e voglio impegnarmi a raggiungere obiettivi ancora più ambiziosi. Sono convinto che questo sia il posto giusto per farlo. Finché sarò qui, darò tutto me stesso per dipingere il futuro di rosso". Leggi anche Marquez: "Ancora ambizioso, Ducati posto giusto"

Domenicali: "Marc rappresenta al meglio la mentalità Ducati" Così l'amministratore delegato di Ducati Corse, Claudio Domenicali: "Il rinnovo con Marc per le stagioni 2027 e 2028 rappresenta la scelta più naturale dopo i risultati incredibili che abbiamo raggiunto insieme nella sua prima stagione in rosso. Ha portato all’interno di una squadra vincente una mentalità se possibile ancora più determinata e uno straordinario spirito competitivo. Marc, oltre ad essere un talento straordinario, rappresenta al meglio la mentalità Ducati, fatta di grande dedizione e sacrificio ma anche di armonia all’interno della squadra e di capacità di essere grandi professionisti pur in un clima scherzoso e sereno. Proseguire insieme significa dare continuità a un progetto di successo e quindi affrontare le prossime stagioni con l’ambizione di mantere Ducati ai vertici della MotoGP".

Dall'Igna: "Ha portato la Desmosedici al massimo delle performance" Questo invece il commento del direttore generale Luigi Dall'Igna: "Fiducia, il rapporto tra Ducati e Marc parte da qui. Ci ha cercati prima, ci ha scelti poi e oggi siamo felici di poter dire che progettiamo un futuro, rosso più che roseo, insieme. Marc ha sempre messo la sua passione, la sua motivazione e il suo essere un vero agonista davanti a tutto nelle scelte che lo hanno guidato nell’esperienza con Ducati. Ha dato fiducia all’intero gruppo di lavoro: questo ci ha riempito d’orgoglio e ci ha motivato a dare sempre il massimo per sostenerlo. Da ingegnere, lavorare con Marc mi ha impressionato. Ha portato la Desmosedici GP al massimo delle performance esaltando tutte le componenti. Le ambizioni non cambiano e sono contento di poter vivere, sia sportivamente che umanamente, un nuovo capitolo di questa storia Ducati insieme a Marc”.

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