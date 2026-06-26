ArchiviatI i primi annunci del mercato piloti 2027 col rinnovo di Marc Marquez con Ducati, Pedro Acosta in rosso al posto di Bagnaia (a sua volta ufficiale in Aprilia), è tempo di scendere in pista ad Assen. Dalle 10.45 sono in programma le prove libere. Poi nel pomereggio, alle 15, le Pre-qualifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la Sprint, domenica alle 14 la gara. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GRIGLIA PILOTI 2027