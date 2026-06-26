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GP Olanda
26 giugno - 28 giugno 2026
Circuito GP Olanda
GP Olanda
26 giugno - 28 giugno 2026
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MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Olanda (Assen)

ArchiviatI i primi annunci del mercato piloti 2027 col rinnovo di Marc Marquez con Ducati, Pedro Acosta in rosso al posto di Bagnaia (a sua volta ufficiale in Aprilia), è tempo di scendere in pista ad Assen. Dalle 10.45 sono in programma le prove libere. Poi nel pomereggio, alle 15, le Pre-qualifiche che assegneranno i primi 10 pass per il Q2. Sabato alle 10.50 le qualifiche e alle 15 la Sprint, domenica alle 14 la gara. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

LA GRIGLIA PILOTI 2027

LIVE

Bezzecchi torna sulla squalifica di Brno: "Occasione per migliorarmi come persona"

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Acosta: "Ducati da tempo un mio obiettivo, sono felicissimo"

Bagnaia: "Ho voluto tanto la sfida Aprilia, ci credo fortemente"

Bagnaia: 'Aprilia sfida fortemente voluta'. E spiega il perché del contratto di 4 anni

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Marquez: "L'obiettivo per il futuro è continuare a divertirmi"

Marquez-Acosta in Ducati, Bagnaia ufficiale in Aprilia: la griglia piloti 2027

Bagnaia ufficiale in Aprilia: la griglia piloti MotoGP 2027

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Si riparte con Bezzecchi in testa: la classifica dopo l'ultimo weekend a Brno

La classifica di MotoGP dopo Brno: il vantaggio di Bezzecchi su Martin e Marquez

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Pre-qualifiche alle 15: tutto il programma del weekend di Assen

MotoGP, guida al GP d'Olanda: tutti gli orari di Assen

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Si parte ad Assen: alle 10.45 il semaforo verde delle FP1

Prima sessione di pista ad Assen, con i piloti della MotoGP che alle 10.45 saranno impegnati nelle FP1 (tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).

GP Olanda, le prove libere LIVE su Sky e NOW dalle 10.45

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