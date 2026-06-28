Dopo il GP di Assen, chiuso con un ritiro in seguito a una caduta, Morbidelli ha parlato nel media scrum di alcuni episodi accaduti in gara con Miller: "Mi ha buttato fuori alla prima curva. Poi, quando sono arrivato di nuovo su di lui, ho perso tempo perché ha fatto un'altra manovra matta in curva 5. Ha dato una botta di gas, non so che tipo di cosa sia stata, però non era più gareggiare". Sulla caduta invece: "È stato un errore mio"

Domenica complicata per Franco Morbidelli , costretto al ritiro dopo una caduta nella gara di Assen. Il pilota del team VR46, intervenuto nel media scrum, ha parlato di un contatto con Jack Miller in partenza: " Mi ha buttato fuori alla prima curva . Siamo rimasti in piedi per miracolo io, Moreira e Vinales. Da lì mi sono ritrovato molto indietro e ho cercato di recuperare il più possibile. Poi, quando sono arrivato di nuovo su Jack , ho perso tempo perché ha fatto un'altra manovra matta alla curva 5 ".

"Ci sono stati tre episodi con Miller. Caduta? Errore mio"

Ma cosa è successo alla curva 5? "Le immagini le ho viste in Race Direction. Ho sentito Jack dare una botta di gas alla 5. Non so che tipo di cosa sia stata, però non era più gareggiare. Non era una manovra da gara ma qualcosa di diverso. A me piace gareggiare, sono uno che lotta. Però non sono qui per fare male a nessuno. C'è stato un altro contatto alla 5. Adesso aspettiamo che Crafar tragga le sue conclusioni. Abbiamo visto gli episodi, sono stati tre: uno in partenza, uno alla 5 e un altro alla 3. Tutti con Miller. Ed è un peccato perché avevo una buona velocità". Poi sulla caduta che lo ha costretto a ritirarsi: "Quello è stato un errore mio, mentre cercavo di recuperare. Ero molto nervoso, molto al limite, volevo tornare su. Mi sono steso alla 3".