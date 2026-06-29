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Bezzecchi, le prime parole dopo la caduta nel GP di Assen: "Che botta... Non si molla"

il messaggio

Dopo la brutta caduta nel GP d'Olanda ad Assen, Marco Bezzecchi ha rassicurato tutti con un messaggio sui social: "Che botta ieri... tempo di sistemare gli acciacchi. Non si molla!". Il pilota Aprilia era finito nella ghiaia ad alta velocità nel secondo giro della gara, restando sempre cosciente. Trasferito all'ospedale di Groningen per ulteriori accertamenti, Bezzecchi non ha riportato infortuni: Tac ed esami radiologici sono risultati negativi

GP ASSEN: HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Marco Bezzecchi torna a parlare dopo la caduta nel secondo giro del GP d'Olanda ad Assen. Il pilota Aprilia, finito nella ghiaia ad alta velocità dopo una gran rotolata, era stato subito portato al centro medico del circuito e poi trasferito all'ospedale di Groningen per ulteriori controlli. Gli accertamenti hanno escluso infortuni: Tac ed esami radiologici sono risultati negativi e Bezzecchi è stato giudicato idoneo alla dimissione. Dopo lo spavento, il pilota italiano ha voluto rassicurare tutti con un messaggio pubblicato su Instagram: "Che botta ieri... tempo di sistemare gli acciacchi. Non si molla! Grazie a tutti per il supporto". Aprilia aveva già comunicato nella giornata di ieri l'esito positivo dei controlli: "Le Tac e gli esami radiologici svolti da Marco Bezzecchi sono risultati negativi, è quindi risultato idoneo alla dimissione dall'ospedale". La MotoGP tornerà in pista dal 9 al 12 luglio con il GP della Germania.

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