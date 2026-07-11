Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Moto3, LevelUp MTA fa la prima mossa per il 2027: ecco Beñat

mercato piloti
Rosario Triolo

Rosario Triolo

Foto da Instagram @pelontxu7

Il leader della Rookies Cup e campione mondiale Supersport 300 debutterà nel motomondiale con la squadra italiana nel 2027

La prima mossa del mercato Moto3 la fanno Castelli, Tonucci e Zucchi, i soci di LevelUp MTA: la squadra italiana fa un gran colpo assicurandosi Beñat Fernández, pilota basco con un curriculum brillante. Fernández, soprannominato Pelontxu, è stato campione del mondo Supersport 300 nel 2025 ed è l'attuale leader della Red Bull Rookies Cup. Generalmente il pilota vincitore della Rookies passa automaticamente al team "ufficiale" della bibita energetica, il team Ktm Ajo. O in alternativa Tech3. Tonucci invece è riuscito a strapparlo alla concorrenza e Beñat correrà con LevelUp MTA nel 2027.

 

Beñat, rappresentato dall'ex pilota e collaudatore Ktm Moto3 Efrén Vázquez, non ha bisogno di aspettare gli esiti del campionato per avere i requisiti di ingresso al Mondiale. Avendo superato i 18 anni (è del 2007) ha potuto già trovare sistemazione.

 

Il preciso obiettivo di Beñat, quest'anno impegnato anche nella nuova categoria Sportbike, era quello di correre in Moto3 e iniziare il suo percorso verso la MotoGP.

 

LevelUp MTA non ha esitato nella trattativa e lo ha convinto giocando d'anticipo e garantendosi, almeno sulla carta, uno dei migliori talenti tra i futuri debuttanti del Motomondiale.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

MotoGP show: qualifiche alle 10.50, Sprint alle 15

MotoGp

Guida al Gran Premio di Germania, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a...

Moreira, penalità in griglia: ha rallentato Marini

honda lcr

Diogo Moreira è stato penalizzato di tre posizioni nella griglia della gara lunga di domenica al...

Morbidelli ostacola Acosta: 3 posizioni in griglia

l'episodio

Venerdì di Pre-qualifiche in chiaroscuro per il pilota del team VR46 al Sachsenring: entrato nei...

Donington, Bulega brilla nelle prime libere

SUPERBIKE

Anche a Donington è Bulega a dettare legge in Superbike: suo il miglior tempo nelle libere....

Donington, Oncu da pole in Supersport

superbike

Oncu sigla la pole position della classe Supersport a Donington, per lui è la quarta in stagione....
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS