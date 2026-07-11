La prima mossa del mercato Moto3 la fanno Castelli, Tonucci e Zucchi, i soci di LevelUp MTA: la squadra italiana fa un gran colpo assicurandosi Beñat Fernández, pilota basco con un curriculum brillante. Fernández, soprannominato Pelontxu, è stato campione del mondo Supersport 300 nel 2025 ed è l'attuale leader della Red Bull Rookies Cup. Generalmente il pilota vincitore della Rookies passa automaticamente al team "ufficiale" della bibita energetica, il team Ktm Ajo. O in alternativa Tech3. Tonucci invece è riuscito a strapparlo alla concorrenza e Beñat correrà con LevelUp MTA nel 2027.

Beñat, rappresentato dall'ex pilota e collaudatore Ktm Moto3 Efrén Vázquez, non ha bisogno di aspettare gli esiti del campionato per avere i requisiti di ingresso al Mondiale. Avendo superato i 18 anni (è del 2007) ha potuto già trovare sistemazione.

Il preciso obiettivo di Beñat, quest'anno impegnato anche nella nuova categoria Sportbike, era quello di correre in Moto3 e iniziare il suo percorso verso la MotoGP.

LevelUp MTA non ha esitato nella trattativa e lo ha convinto giocando d'anticipo e garantendosi, almeno sulla carta, uno dei migliori talenti tra i futuri debuttanti del Motomondiale.