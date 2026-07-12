Moto3, in Germania vince Uriarte: Bertelle chiude terzo al fotofinish. HIGHLIGHTSsachsenring
Una sbavatura all'ultimo giro costa la vittoria in Germania a Maximo Quiles, beffato dal connazionale Brian Uriarte al termine di un lungo duello. Il vero capolavoro del finale porta però la firma dell'italiano Matteo Bertelle che, dopo aver ricucito un distacco di oltre un secondo, conquista il terzo posto beffando Morelli in volata sul traguardo per soli 7 millesimi. Alle 14 scatta la MotoGP LIVE su Sky e in streaming su NOW
Maximo Quiles dopo un lungo duello con Brian Uriarte ha perso all’ultimo giro. Una sbavatura ha deciso tutto, al termine di una gara quasi perfetta del pilota di Aspar. Ne ha approfittato il connazionale, prendendosi pochi, determinanti metri che Maximo non è riuscito a colmare all’ultima curva, (“oggi non sono stato un killer”), cercando di uscire più veloce per riprendere Brian sul traguardo. Giochetto che in vece è riuscito alla perfezione a Matteo Bertelle, autore di un capolavoro nel finale. Il pilota di Level Up ha chiuso il gap dai primi cinque, un decimo alla volta, da 1,4 secondi, fino ad acchiappare Salmela e Morelli, nel frattempo staccatisi da Uriarte e Quiles, scappati via a metà gara. Matteo ha duellato con Salmela che ha dato l’impressione di averne di più nel finale dove lui e Bertelle si sono passati un paio di volte. Ma all’ultimo giro Matteo si era portato in scia a Morelli, infilato sul traguardo, dopo essere uscito benissimo dall’ultima curva, per soli 7 millesimi. Terzo podio in Moto 3 per Bertelle definitamente uscito da un lungo periodo di recupero dopo il lungo stop del 2025, per un grave infortunio iniziale che l’ha tenuto fuori fino a settembre dello stesso anno. “Gara difficile per la gestione della gomma – le sue parole -. Non pensavo di ricucire sui primi. La squadra ha fatto un grandissimo lavoro, ma devo continuare e crederci”.
Gli italiani oltre a Bertelle
Il suo podio è l’unica gioia per i tifosi italiani: Guido Pini, mai in partita fin dalle prove, ha chiuso quindicesimo; Nicola Carraro, che partiva dall’ultima fila, è rimasto vittima all’inizio del secondo giro nell’incidente innescato da Marco Uriarte che ha coinvolto anche Kelso e Perrone. Nicola ha è poi riuscito a tornare in gara per chiudere la gara corsa in diciannovesima posizione. Brutta gara di Alvaro Carpe, partito bene, ma finito lungo fuori pista, per classificarsi undicesimo.