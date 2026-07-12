Maximo Quiles dopo un lungo duello con Brian Uriarte ha perso all’ultimo giro. Una sbavatura ha deciso tutto, al termine di una gara quasi perfetta del pilota di Aspar. Ne ha approfittato il connazionale, prendendosi pochi, determinanti metri che Maximo non è riuscito a colmare all’ultima curva, (“oggi non sono stato un killer”), cercando di uscire più veloce per riprendere Brian sul traguardo. Giochetto che in vece è riuscito alla perfezione a Matteo Bertelle, autore di un capolavoro nel finale. Il pilota di Level Up ha chiuso il gap dai primi cinque, un decimo alla volta, da 1,4 secondi, fino ad acchiappare Salmela e Morelli, nel frattempo staccatisi da Uriarte e Quiles, scappati via a metà gara. Matteo ha duellato con Salmela che ha dato l’impressione di averne di più nel finale dove lui e Bertelle si sono passati un paio di volte. Ma all’ultimo giro Matteo si era portato in scia a Morelli, infilato sul traguardo, dopo essere uscito benissimo dall’ultima curva, per soli 7 millesimi. Terzo podio in Moto 3 per Bertelle definitamente uscito da un lungo periodo di recupero dopo il lungo stop del 2025, per un grave infortunio iniziale che l’ha tenuto fuori fino a settembre dello stesso anno. “Gara difficile per la gestione della gomma – le sue parole -. Non pensavo di ricucire sui primi. La squadra ha fatto un grandissimo lavoro, ma devo continuare e crederci”.