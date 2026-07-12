Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Seguici su:
Google Discover Fonti Preferite

Valentino Rossi al Goodwood 2026: di nuovo in sella alla Yamaha MotoGP. VIDEO

video
©Getty

Valentino Rossi è tornato al Festival della Velocità di Goodwood, dopo undici anni dall'ultima apparizione. Il Dottore si è esibito in due 'run', una a bordo della BMW V12 LMR (rimanendo anche bloccato nel "traffico") e una in sella alla Yamaha YZR-M1 del 2020, una delle ultime moto con cui Vale ha corso in MotoGP. Insieme a John McGuinnes e Michael Dunlop, Rossi si è cimentato anche in uno spettacolare burnout di gruppo

GP GERMANIA, LA GARA LIVE

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Moto GP: Altre Notizie

Moto2, Ortolá rimane un altro anno con Msi

MERCATO PILOTI

Il pilota più ambito del mercato della categoria accetta la proposta del suo team attuale...

Valentino Rossi torna sulla Yamaha M1 a Goodwood

video

Valentino Rossi è tornato al Festival della Velocità di Goodwood, dopo undici anni dall'ultima...

Diggia a terra nel warm up: caduta a alta velocità

gp germania

Caduta per Fabio Di Giannantonio nel finale del warm up: il pilota VR ha perso l'anteriore in...

Warm up: 1° Marc Marquez, 2° Diggia, 14° Martin

GP GERMANIA

Il campione della Ducati, già dominatore nella Sprint e in pole al Sachsenring, è stato il più...

WorldWCR, vince Herrera. Booth-Amos in Supersport

superbike

Herrera tocca Neila e la manda a terra, poi vince Gara 1 del WorldWCR e si avvicina al titolo....
VAI ALLA SEZIONE

MOTOGP: ALTRE NEWS