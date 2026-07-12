Valentino Rossi è tornato al Festival della Velocità di Goodwood, dopo undici anni dall'ultima apparizione. Il Dottore si è esibito in due 'run', una a bordo della BMW V12 LMR (rimanendo anche bloccato nel "traffico") e una in sella alla Yamaha YZR-M1 del 2020, una delle ultime moto con cui Vale ha corso in MotoGP. Insieme a John McGuinnes e Michael Dunlop, Rossi si è cimentato anche in uno spettacolare burnout di gruppo

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