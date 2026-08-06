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MotoGP, la conferenza LIVE del GP Silverstone (Gran Bretagna)

live MotoGp

Federico Parodi

La MotoGP riparte nel weekend da Silverstone dopo la pausa estiva. Intanto è in corso la conferenza piloti dall'Outernet di Londra: protagonisti Marco Bezzecchi, in attesa del 'fit' dopo l'operazione post infortunio al Sachsenring, Pedro Acosta, Ai Ogura, Diogo Moreira e l'idolo di casa Cal Crutchlow. Venerdì si scende in pista: alle 12.45 le prove libere, alle 17 le Pre-qualifiche

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Situazione delicata per Maverick Vinales, che rischia di saltare tutta la seconda metà di stagione in caso di nuova operazione alla spalla (sarebbe la terza in un anno). QUI TUTTI I DETTAGLI

Vinales sarà sostituito dal tester Ktm Pol Espargaro, mentre al posto di Aldeguer ci sarà Iker Lecuona. Confermato in Lcr l'idolo di casa Cal Crutchlow

A Silverstone, oltre al lungodegente Johann Zarco, mancheranno anche Maverick Vinales (problemi alla spalla sinistra) e Fermin Aldeguer (in recupero dopo la frattura alla vertebra T7)

Si riparte con Jorge Martin leader del Mondiale e con Marc Marquez, vincitore al Sachsenring, in grande rimonta. LA CLASSIFICA PRIMA DI SILVERSTONE

Silverstone rinnova: sarà in calendario fino al 2028

Il ritorno in pista di Bezzecchi a Misano. FOTO

Bezzecchi torna in pista 17 giorni dopo l'operazione. FOTO

Bezzecchi torna in pista 17 giorni dopo l'operazione. FOTO

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Bez: "Non ancora al 100%, ma ho voglia di rimettermi in gioco"

"È stata una pausa estiva piuttosto diversa da come l'avevo immaginata, ma sono davvero felice di tornare a gareggiare e non vedo l'ora di salire sulla mia RS-GP26. Spero di riuscire a stare bene. So di non essere ancora al 100%, ma ho una gran voglia di rimettermi in gioco". Queste le parole di Bezzecchi nei giorni scorsi da comunicato Aprilia

Marco Bezzecchi, presente in conferenza all'Outernet in quanto ultimo vincitore a Silverstone nel 2025, attende il 'fit' per partecipare al Gran Premio di Gran Bretagna. Lo scorso 12 luglio era stato operato dopo la frattura scomposta della clavicola nelle qualifiche del Sachsenring

Per la prima volta la conferenza piloti non si svolgerà al circuito ma direttamente dall'Outernet, spazio digitale immersivo nel cuore di Londra, dove i fan potranno vedere da vicino alcune delle stelle della MotoGP e partecipare alle tante iniziative organizzate nel corso della giornata

I protagonisti della conferenza: parleranno Marco Bezzecchi (Aprilia), Pedro Acosta (Ktm), Ai Ogura (Trackhouse), Diogo Moreira (Honda Lcr) e Cal Crutchlow (Honda Lcr)

Buongiorno da Londra, dove alle 12 (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW) è in programma la conferenza piloti che dà ufficialmente il via al GP di Gran Bretagna

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