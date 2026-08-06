"È stata una pausa estiva piuttosto diversa da come l'avevo immaginata, ma sono davvero felice di tornare a gareggiare e non vedo l'ora di salire sulla mia RS-GP26. Spero di riuscire a stare bene. So di non essere ancora al 100%, ma ho una gran voglia di rimettermi in gioco". Queste le parole di Bezzecchi nei giorni scorsi da comunicato Aprilia