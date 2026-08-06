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MotoGP, GP Silverstone (Gran Bretagna) in calendario fino al 2028: ufficiale il rinnovo

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Il Motomondiale continuerà a correre sul circuito di Silverstone almeno fino al 2028: ufficiale il rinnovo per altri 2 anni, annunciato nel giovedì che precede il GP 2026. "Da quando siamo tornati qui, nel 2010, abbiamo costruito una solida collaborazione e insieme abbiamo dato vita a weekend indimenticabili - le parole di Carmelo Ezpeleta -. Silverstone offre un palcoscenico fantastico per la MotoGP: 11 vincitori diversi negli ultimi 11 GP testimoniano qualità, competitività e imprevedibilità di questa pista"

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