Il Motomondiale continuerà a correre sul circuito di Silverstone almeno fino al 2028: ufficiale il rinnovo per altri 2 anni, annunciato nel giovedì che precede il GP 2026. "Da quando siamo tornati qui, nel 2010, abbiamo costruito una solida collaborazione e insieme abbiamo dato vita a weekend indimenticabili - le parole di Carmelo Ezpeleta -. Silverstone offre un palcoscenico fantastico per la MotoGP: 11 vincitori diversi negli ultimi 11 GP testimoniano qualità, competitività e imprevedibilità di questa pista"