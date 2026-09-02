Moto2, test 2027: ad Aragon Forward top

Nel secondo giorno di test Moto2 con le specifiche 2027 ad Aragon , il più veloce è stato Alex Escrig (Forward) , che ha girato a pochi centesimi dal record della pista firmato da Alonso Lopez nel weekend di gara, in qualifica, in 1:49.4 . Escrig ha ottenuto il miglior tempo in un time attack alla fine della mattinata, mostrandosi molto rapido anche sul passo con la gomma posteriore Scx. Alle sue spalle, molto veloce Daniel Holgado , il cui miglior tempo, un 1:49.9 , è arrivato con gomma usata. Nel pomeriggio Holgado ha provato ad abbassare ulteriormente questo riferimento ma, anche a causa della temperatura, si è attestato su un buon ritmo senza riuscire ad avvicinarsi al tempo di Escrig. In terza posizione David Alonso , un decimo più lento di Holgado, in 1:50.0 .

Vietti cede il primo posto, problemi per Huertas

Lavoro un po' diverso per i piloti Boscoscuro, Vietti e Lunetta: Vietti ha lavorato al mattino, fermandosi in 1:50.1 e con ottimo passo, mentre Lunetta ha lavorato nel pomeriggio, chiudendo anzitempo il turno dopo aver segnato anche lui un 1:50.1. In sesta posizione anche Adrian Huertas, al primo contatto con la Forward in questi due giorni di test. Nella prima giornata Huertas aveva completato meno di dieci giri; nella seconda è rimasto un po' più a lungo in pista, riuscendo a fare il suo miglior tempo al mattino con la gomma dura SC0, in 1:51.1. Nel pomeriggio, quando avrebbe voluto migliorare ulteriormente il feeling con la moto e magari abbassare il tempo con la Scx, un piccolo problema tecnico legato agli aggiustamenti dell'elettronica (necessari per venire incontro alle esigenze del nuovo motore Triumph) ha impedito al pilota, che attualmente corre con Italtrans e che è in procinto di passare a Forward per l'anno prossimo, di fare meglio. In questi due giorni di test, la prima giornata è stata a favore della Boscoscuro, con Celestino Vietti che aveva segnato il miglior tempo; la seconda a favore della Forward, con Escrig che ha addirittura sfiorato il record non ufficiale della pista, andando molto vicino al tempo del weekend di gara di Alonso Lopez con la Kalex del team Gresini. Per il 2027 la Moto2 avrà a disposizione quattro giorni di test prima dell'inizio del Mondiale, per affinare le nuove moto e l'utilizzo del nuovo motore Triumph. Le quattro giornate si svolgeranno a febbraio, a Jerez de la Frontera.