Moto2, Rueda rimane con Ajo per il 2027

José Antonio Rueda correrà ancora con Ajo nella stagione Moto2 2027, completando così la sua quinta stagione con la squadra. Il campione in carica della Moto3 è stato cercato da molti team per l'anno prossimo, ricevendo offerte importanti sia dal lato sportivo che economico. Rw, Reds e IntactGp hanno avuto trattative con Rueda, ma Ajo ha deciso di non liberarlo e di puntare ancora su di lui per il futuro.

Con Ajo, Rueda ha impiegato tre anni per essere campione Moto3. La prima stagione Moto2 finora non è stata facile, anche a causa dei postumi del gravissimo incidente con Dettwiler nel giro di schieramento del Gp Malesia Moto3 2025. Durante la pausa estiva, Rueda ha tolto una delle placche utilizzate per rimettere in sesto la sua mano destra. Ma il suo talento riceve ancora la stima di sempre e Ajo non ha voluto privarsene. Rueda correrà ancora con Veijer come compagno di squadra.