Moto2, Pramac sceglie Carpe per il dopo Guevara

Alvaro Carpe raggiungerà Maximo Quiles e Guido Pini e sarà uno dei rookies Moto2 del 2027. Il pilota spagnolo, attualmente primo inseguitore di Quiles nel Mondiale Moto3, verrà promosso grazie al team Pramac, che lo ha scelto come sostituto di Izan Guevara, destinato alla MotoGP. Carpe, due anni fa vincitore di Rookies Cup e Junior Moto3, ha debuttato nel Mondiale con un podio immediato in Thailandia. Ma poi, nonostante un rendimento sempre di alto livello, non è riuscito a ottenere la sua prima vittoria. Per farlo, gli restano nove gare di Moto3 per questa stagione. Dopodiché Carpe salterà in Moto2, lasciando Ktm e Ajo e sposando Yamaha e Pramac, da compagno di Alberto Ferrandez, con l'obiettivo di seguire lo stesso cammino di Guevara.