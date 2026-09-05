Oncu vince Gara 1 in Supersport; Salvador penalizzato in Sportbike, 1° Seabright

Colpi di scena a Magny-Cours nelle classi Supersport e Sportbike. Oncu rimonta dal tredicesimo posto e vince una Gara 1 combattuta, sul podio Garcia e Debise, a terra il leader del mondiale Arenas. Nella categoria entry level Salvador passa primo sul traguardo, ma viene penalizzato per track limits: vince Seabright

Nel sabato di Magny-Cours le categorie Supersport e Superbike hanno regalato due gare intense e incerte, decise all’ultimo giro (e persino oltre). La middle class ha incoronato vincitore di Gara 1 Can Oncu, autore di una corsa sontuosa che lo ha portato dal tredicesimo posto in griglia di partenza al primo successo stagionale. Il turco è stato aggressivo quando necessario, ma estremamente concreto per tutta la corsa: nulla ha potuto Roberto Garcia, sfilato all’ultimo giro e secondo sul traguardo conquistando il miglior risultato in carriera in Supersport.

Sul podio anche Valentin Debise, partito il pole position, ma la cui gara si è complicata fin da subito per un’imbarcata al primo giro che gli è costata molte posizioni (e la rottura del cupolino). Un secondo contatto con Jorge Navarro lo ha rallentato ulteriormente mentre rimontava sulla zona podio, che ha poi artigliato superando Lucas Mahias, quarto. Il pilota di casa ZXMOTO guadagna sedici punti in classifica sul leader Albert Arenas, coinvolto nella scivolata di Jeremy Alcoba alla curva Adelaide e ritiratosi per una botta alla mano destra.

Ottimo risultato per Federico Caricasulo, alla sua gara più convincente dell’anno con il quinto posto finale. Sorprendente anche Josh Whatley sesto, davanti al penalizzato Navarro, ad Aldi Mahendra e Filippo Farioli. In top ten Jaume Masià, seguito da Matteo Ferrari.