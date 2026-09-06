Nicolò Bulega è inarrestabile: con la vittoria in Gara-2 a Magny-Cours il pilota Ducati conqusita l'ottava tripletta su nove appuntamenti iridati in Superbike. L'italiano chiude la gara davanti a Lecuona e Yari Montella, con Baldassarri e Surra sugli scudi a rappresentare l'Italia. La corsa si è chiusa in anticipo di due giri a causa di una bandiera rossa esposta per la caduta di Bridewell: rivivi gli ultimi istanti nel VIDEO sopra

COME ERA ANDATA GARA 1