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Superbike, Bulega domina anche Gara-2 a Magny-Cours: gara finita 2 giri prima

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Nicolò Bulega è inarrestabile: con la vittoria in Gara-2 a Magny-Cours il pilota Ducati conqusita l'ottava tripletta su nove appuntamenti iridati in Superbike. L'italiano chiude la gara davanti a Lecuona e Yari Montella, con Baldassarri e Surra sugli scudi a rappresentare l'Italia. La corsa si è chiusa in anticipo di due giri a causa di una bandiera rossa esposta per la caduta di Bridewell: rivivi gli ultimi istanti nel VIDEO sopra

COME ERA ANDATA GARA 1

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