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Bezzecchi verso GP di Misano: "Bellissimo poter rivedere i nostri tifosi"

verso misano

Aprilia torna in Italia per il GP di San Marino e della Riviera di Rimini. Jorge Martin arriva a Misano da leader del Mondiale con 256 punti: "Dobbiamo continuare a concentrarci sul nostro lavoro". Marco Bezzecchi, reduce dai due terzi posti di Aragón: "Sarà bellissimo rivedere tutti i nostri tifosi". Il weekend sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 13 settembre

HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Marco Bezzecchi torna a Misano dopo i due terzi posti conquistati ad Aragón, nonostante i postumi dell'infortunio rimediato al Sachsenring. Per il pilota italiano sarà un altro appuntamento di casa: "Sono molto contento di andare a Misano. Sarà bellissimo poter finalmente rivedere tutti i nostri tifosi, anche se sicuramente sarà un fine settimana molto impegnativo. Non vedo l'ora di scendere in pista sulla RS-GP26".

Martin: "Misano speciale quando fai parte di un team italiano"

Jorge Martin arriva a Misano da leader del Mondiale con 256 punti, con l'obiettivo di consolidare il feeling con la RS-GP26. "Il GP di Misano è sempre speciale quando fai parte di un team italiano e, insieme ad Aprilia e ai tifosi, sono sicuro che sarà un grande weekend. Arriviamo su una pista che mi piace, dopo aver svolto un buon lavoro ad Aragón e con obiettivi chiari. Arrivare in testa alla classifica è importante per tutto il box Aprilia, ma abbiamo già visto che, visti i distacchi ridotti, non è un aspetto né prioritario né determinante. Dobbiamo continuare a concentrarci sul nostro lavoro. Non vedo l'ora di salire sulla RS-GP26 e dare il massimo a casa di Aprilia".

I piloti Aprilia in visita alla Moto Guzzi

Prima del weekend di Misano, Marco Bezzecchi, Jorge Martin e Lorenzo Savadori hanno visitato il nuovo stabilimento Moto Guzzi di Mandello del Lario in occasione delle Giornate Mondiali Moto Guzzi 2026. I tre piloti hanno fatto tappa anche al nuovo Museo e alla storica Galleria del Vento. Bezzecchi e Savadori hanno inoltre partecipato alla parata da Lecco a Mandello del Lario, rispettivamente in sella a una V7 Sport e a una Stelvio.

bezzecchi

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