A Misano la conferenza piloti di Jorge Martin, Marc Marquez e Marco Bezzecchi ha aperto il weekend del GP San Marino. "Kimi Antonelli mi motiva, io spero di ispirarlo. Non credo sia il weekend più importante della stagione", ha commentato Bez. "Ho pubblicato la foto della spalla per fermare tutte le domande e le speculazioni", ha spiegato Marc. Venerdì si parte: alle 10.45 le FP1 e alle 15 le Pre-qualifiche (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW)
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TERMINA LA CONFERENZA STAMPA
In corso il classico momento social della MotoGP, i piloti giocano all'Impostore.
Bezzecchi: "Non credo che questo weekend sia il più importante della stagione, tutte le gare sono importanti. Al momento no. E' sicuramente importante, per me Aragon lo era di più"
Ai tre piloti viene chiesto di descrivere la loro moto con una parola:
- Martin: "Leone"
- Marquez: "Gatto (ride, ndr)
- Bezzecchi: "Moglie"
Marc Marquez: "La mia decisione è quella di continuare, nessuno mi obbliga. Sono abbastanza competitivo, mi diverto ancora, so che cercherò di continuare a godermi la mia passione se continuerò a essere competitivo"
Marc Marquez: "Qual è il miglior Marc Marquez in carriera? Sarebbe quello di 20 anni ma con questa esperienza, che non è possibile. Ora, con la situazione che ho, mi sforzo di più per cercare di 'sopravvivere' in MotoGP. I piloti giovani arrivano e sono molto rapidi, quindi devo lavorare di più per arrivare a ciò che voglio cioè vincere. Prima era più istinto naturale"
Martin: "Ci sono gare che ho già fatto l'anno scorso, come Brno, dove ho fatto fatica e sono andato peggio dell'anno scorso. Ho una bella base da cui partire ed è importante. Di solito questa pista ha molto più grip rispetto ad altre in cui ho fatto più fatica ed è importante, spero che il mio inizio sia migliore rispetto ad Aragon".
Marc Marquez: "Dopo un infortunio quando torni in moto non è il momento peggiore, perché l'adrenalina fa passare il tutto in secondo piano. Il momento peggiore è quando vai avanti e senti di non avere miglioramenti, perché l'adrenalina scende".
Martin: "Trovi la fiducia nel prosegure dopo gli infortuni nella preparazione. Talvolta esageriamo a tornare in fretta, qualche volta è meglio aspettare ed essere pronti. Quando torniamo in pista non è sulla MotoGP la prima volta, c'è meno pressione ed è tutto più semplice"
Marc Marquez: "Non devo modificare il setup per la mia condizione fisica, semplicemente devo adattarmi. So cosa bisogna fare per andare veloce"
Bezzecchi: "Cosa penso della foto di Marc? Purtroppo la MotoGP è quello che amiamo ma è uno sport pericoloso, tutti ci facciamo male. La condizione di Marc sappiamo tutti quale sia e sappiamo il suo talento nel fare determinate cose nonostante gli infortuni"
Martin: "Cosa penso della foto di Marc? L'ho vista su Instagram ed è stata di forte impatto, ma il nostro sport è questo. Non so esattamente Marc cosa abbia, ma so che ha fatto male perché posso parlare su quello che ho vissuto io".
Marc Marquez: "Chi mi ha spinto a pubblicare la foto? A Silverstone non ho parlato della mia condizione, Ducati ha pubblicato sui social l'Inside e si vedeva che ero piuttosto arrabbiato. Ad Aragon la domanda sul mio braccio si è ripetuta, avevo già detto di essere stufo di dover rispondere. Dopo il GP ho detto al mio team che volevo trovare una soluzione, abbiamo trovato quella migliore per farlo. E' stata una mia idea, mi hanno dato un feedback ma è stato un qualcosa molto personale. E' stata la scelta migliore per stoppare tutte le domande. Continuo a sentirmi bene, competitivo, a divertirmi. Non credo sia stato contro il mio carattere perché le domande sulla mia condizione mi stavano togliendo energie, se voglio lottare per il titolo le mie energie devono essere focalizzate solo sulla pista. Ora mi sento più tranquillo, quando qualcuno chiederà del mio braccio potrò dire che ho già risposto dopo Aragon".
Martin: "Chi è più pericoloso? Non so, vediamo. Marc ha vinto ad Aragon facendo paura, Marco è alla sua gara di casa. Io non sono al top, quindi vediamo".
Bezzecchi: "Credo di poter cominciare forte fin da domani. La moto è molto cambiata dall'anno scorso, ma anche le condizioni generali del weekend sono cambiate. Voglio cominciare nella maniera migliore. Il pacchetto tecnico è più competitivo, io sono un po' più indietro a livello fisico rispetto all'anno scorso ma cercherò di fare del mio meglio".
Marc Marquez: "L'anno scorso è stata una gara veramente tosta, Marco mi ha spinto nel mio momento migliore con Ducati. Abbiamo fatto giri veloci per tutta la gara. La risposta alla domanda su cosa potrà fare in questo weekend è che sicuramente sarà veloce dalle FP1 e cercherò di stare vicino a lui".
Bezzecchi: "Kimi Antonelli? Siamo semplicemente amici però sicuramente vedere il successo che Kimi sta avendo è una grande motivazione per me. Spero di essere un po' un'ispirazione per lui. Vedere quello che ha fatto a Monza è stato un bel plus di adrenalina".
Bezzecchi: "Proverò a ripetere quanto fatto al Mugello ma non so se riuscirò a ripeterlo. Arrivo qui in una situazione completamente diversa, per cui è inutile fare viaggi mentali spinti".
Bezzecchi: "Quando vieni qui in casa e stai facendo bene, i tifosi sono qui a spingerti e questo è positivo. Per me è una gara speciale, ma è una gara come le altre e cercherò di fare il massimo come sempre. Mentirei se dicessi che non mi piacerebbe vincere, ma so che sto ancora recuperando dal mio ultimo infortunio che mi sta rendendo le cose un po' più difficili. Fortunatamente la spalla sta funzionando bene. L'obiettivo principale è tornare alla forma di inizio stagione"
Marc Marquez: "La foto della spalla? Avevo già detto ad Aragon che ero un po' stanco delle solite domande. Ho imparato nella mia carriera che quando ci sono dei punti di domanda, delle speculazioni, la cosa più semplice è essere onesto. Così da mettere a tacere tutto. Ho mostrato la mia reale situazione, il mio dottore ha parlato di quanto l'infortunio dell'Indonesia mi abbia condizionato. Non ho nient'altro da dire, voglio concentrarmi per provare a vincere il titolo"
Marc Marquez: "La chiave per queste ultime gare è cercare di essere il più veloce, così da avere più chance di vincere il titolo. Per essere veloce devi prenderti dei rischi, sicuramente alcuni piloti sono più costanti mentre altri hanno delle punte di velocità. Dobbiamo cercare di guidare nella maniera migliore su tutti i circuiti"
Marc Marquez: "Non è una pista come Aragon dove avevo un certo tipo di obiettivo e lo abbiamo raggiunto. Dobbiamo capire quale sarà il potenziale delle Aprilia. Qui Marco è stato velocissimo l'anno scorso. Darò il mio 100%"
Martin: "Sicuramente la lotta è ancora molto lunga, sembra che noi tre siamo un po' più avanti. Non mi sento ancora al 100%, in alcune piste sto bene mentre in altre faccio più fatica. Devo iniziare bene questo weekend, le prossime piste credo che siano a me favorevoli. Non sento di avere la velocità per lottare per la vittoria ogni weekend. Cercherò di continuare a lavorare per cercare di raggiungere la velocità di Marc e Marco, sento di essere ancora un po' indietro rispetto a loro"
Martin: "Sicuramente Aragon è stata una pista non semplicissima, qui in passato ho avuto buone soddisfazioni. Aprilia ha vinto con Marco l'anno scorso, anche Marc ha vinto qui, quindi il livello è alto. Siamo pronti, abbiamo una buona velocità e possiamo battagliare lì davanti"
INIZIA LA CONFERENZA STAMPA
Tra pochi minuti inizierà la conferenza stampa di Martin, Marc Marquez e Bezzecchi
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Buongiorno da Misano, dove alle 16 è in programma la conferenza piloti (LIVE su Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW)