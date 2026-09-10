Marc Marquez: "Chi mi ha spinto a pubblicare la foto? A Silverstone non ho parlato della mia condizione, Ducati ha pubblicato sui social l'Inside e si vedeva che ero piuttosto arrabbiato. Ad Aragon la domanda sul mio braccio si è ripetuta, avevo già detto di essere stufo di dover rispondere. Dopo il GP ho detto al mio team che volevo trovare una soluzione, abbiamo trovato quella migliore per farlo. E' stata una mia idea, mi hanno dato un feedback ma è stato un qualcosa molto personale. E' stata la scelta migliore per stoppare tutte le domande. Continuo a sentirmi bene, competitivo, a divertirmi. Non credo sia stato contro il mio carattere perché le domande sulla mia condizione mi stavano togliendo energie, se voglio lottare per il titolo le mie energie devono essere focalizzate solo sulla pista. Ora mi sento più tranquillo, quando qualcuno chiederà del mio braccio potrò dire che ho già risposto dopo Aragon".