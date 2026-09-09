MotoGP, Ai Ogura salta per infortunio anche Misano: le news verso il GP San Marinotrackhouse
Dopo aver saltato il GP di Aragon per una frattura alla mano sinistra vicino al pollice rimediata durante un allenamento e la successiva operazione, il pilota giapponese non parteciperà al weekend di Misano. Aprilia Trackouse non lo sostituirà e scenderà in pista con il solo Raul Fernandez. Il weekend sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 13 settembre
Dopo il GP di Aragon, Ai Ogura salta anche Misano. Il pilota giapponese, quinto in classifica e tra i candidati al titolo, si era fratturato la mano sinistra vicino al pollice durante un allenamento in Giappone a fine agosto ed è stato operato a Barcellona il 27 agosto. Dopo aver schierato Lorenzo Savadori al suo posto in Spagna, in Italia Aprilia Trackhouse correrà con il solo Raul Fernandez. Ogura cercherà di tornare al GP d'Austria, in programma dal 18 al 20 settembre in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Il comunicato di Trackhouse
"Il pilota numero 79 del team SuperFile Trackhouse MotoGP, Ai Ogura, si è ritirato dal Gran Premio di San Marino e salterà il secondo weekend di gara consecutivo, dopo che una visita medica a Barcellona, effettuata martedì sera, ha confermato che il pollice sinistro infortunato non è ancora guarito a sufficienza per permettergli di correre. Rimarrà a Barcellona, concentrandosi sul recupero della forma fisica in vista del Gran Premio d'Austria, che si terrà tra una settimana. Il team SuperFile Trackhouse MotoGP schiererà solo il numero 25, Raul Fernandez, per questo weekend".