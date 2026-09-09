Dopo aver saltato il GP di Aragon per una frattura alla mano sinistra vicino al pollice rimediata durante un allenamento e la successiva operazione, il pilota giapponese non parteciperà al weekend di Misano. Aprilia Trackouse non lo sostituirà e scenderà in pista con il solo Raul Fernandez. Il weekend sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dall'11 al 13 settembre

MOTOGP A MISANO LIVE SU SKY, LA GUIDA TV