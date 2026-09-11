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MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Misano

Prima sessione a Misano, con i piloti della MotoGP in pista per le FP1 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Ancora assenti Ogura e Vinales, con quest'ultimo sostituito da Pol Espargaro. Nel pomeriggio, alle 15, si inizia a far sul serio con le Pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di sabato

in evidenza

Libere LIVE: 1° M. Marquez 2° Bezzecchi 3° Martin

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LIVE

Gomma nuova davanti per Luca Marini, che balza in terza posizione in 1:31.991

I tempi a 10' dalla fine delle FP1

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Buone indicazioni da Quartararo, sesto tempo con la sua Yamaha alle spalle del solito gran Zarco

Marc Marquez al comando: 1:31.680, scalzato Bezzecchi

Bezzecchi si migliora ancora: 1:31.872, quasi tre decimi meglio di Alex Marquez. Irrompe anche Marc Marquez, terzo tempo ora

I tempi a 20' dalla fine delle FP1

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I tempi a 30' dalla fine delle FP1

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bandiera gialla!

Caduta anche per Pedro Acosta, scivolato in curva 1

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La livrea omaggio a Simoncelli del team Gresini

Il team Gresini omaggia Simoncelli: le FOTO della livrea per Misano

Il team Gresini omaggia Simoncelli: le FOTO della livrea per Misano

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Primi tempi: Bezzecchi subito davanti in 1:32.644, poi Luca Marini e Alex Marquez

bandiera gialla!

Subito caduta per Jack Miller: pilota ok, moto molto meno

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si parte!

Via alle FP1, primi 45 minuti a disposizione dei piloti per testare le condizioni del tracciato intitolato a Marco Simoncelli

Ricordiamo che non ci sono Ogura e Vinales: il giapponese non sarà sostituito, in Ktm Tech3 c'è Pol Espargaro al posto del connazionale

Tutto pronto a Misano per le prove libere MotoGP, pista non ancora in condizioni ottimali ma i piloti monteranno senza dubbio le slick

Rins: "Niente Superbike, la mia carriera in moto è finita"

L'annuncio di Alex Rins: 'La mia carriera sulle due ruote è finita'

L'annuncio di Alex Rins: 'La mia carriera sulle due ruote è finita'

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Definire la propria moto con una parola: show in conferenza

Morbidelli: "Avevo paura di lasciare la MotoGP... "

Morbidelli si congeda: 'Avevo paura di lasciare la MotoGP, ho imparato a metterla da parte'

Morbidelli si congeda: 'Avevo paura di lasciare la MotoGP, ho imparato a metterla da parte'

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Martin: "Per il titolo devo colmare il gap con Bez e Marc"

Martin: 'Per vincere il titolo devo colmare il gap che c'è con Marquez e Bezzecchi'

Martin: 'Per vincere il titolo devo colmare il gap che c'è con Marquez e Bezzecchi'

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Diggia: "Importante ritrovare le sensazioni di inizio anno"

Bezzecchi: "Kimi mi motiva, io spero di ispirarlo"

Bezzecchi prima di Misano: 'Kimi mi motiva, io spero di ispirarlo un po''

Bezzecchi prima di Misano: 'Kimi mi motiva, io spero di ispirarlo un po''

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Marquez: "Troppe domande sul fisico, ho mostrato la realtà"

Bagnaia: "Guidare sui problemi non è mai stato un mio punto forte"

Bagnaia: 'Guidare sopra i problemi non è mai stato un mio punto forte'

Bagnaia: 'Guidare sopra i problemi non è mai stato un mio punto forte'

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Assenti Ogura e Vinales

Nuovo forfait per Ai Ogura e Maverick Vinales: il giapponese di Aprilia Trackhouse non sarà sostituito, mentre sulla Ktm Tech3 dello spagnolo ci sarà Pol Espargaro.

Alle 15 le Pre-qualifiche

Nel pomeriggio, alle 15, scatteranno le Pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 piloti qualificati al Q2 di domani.

Da capire in quali condizioni correrà la MotoGP, con la pista che si sta asciugando dopo la pioggia di ieri

Si parte a Misano: FP1 LIVE alle 10.45 su Sky

Archiviata la conferenza piloti di giovedì, si scende in pista a Misano: alle 10.45 i piloti saranno impegnati nelle FP1 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW).