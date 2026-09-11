MotoGP, oggi le prove libere: la diretta LIVE del GP Misano
Prima sessione a Misano, con i piloti della MotoGP in pista per le FP1 (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW). Ancora assenti Ogura e Vinales, con quest'ultimo sostituito da Pol Espargaro. Nel pomeriggio, alle 15, si inizia a far sul serio con le Pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 qualificati al Q2 di sabato
in evidenza
Gomma nuova davanti per Luca Marini, che balza in terza posizione in 1:31.991
I tempi a 10' dalla fine delle FP1
Buone indicazioni da Quartararo, sesto tempo con la sua Yamaha alle spalle del solito gran Zarco
Marc Marquez al comando: 1:31.680, scalzato Bezzecchi
Bezzecchi si migliora ancora: 1:31.872, quasi tre decimi meglio di Alex Marquez. Irrompe anche Marc Marquez, terzo tempo ora
I tempi a 20' dalla fine delle FP1
I tempi a 30' dalla fine delle FP1
Caduta anche per Pedro Acosta, scivolato in curva 1
La livrea omaggio a Simoncelli del team Gresini
Il team Gresini omaggia Simoncelli: le FOTO della livrea per MisanoVai al contenuto
Primi tempi: Bezzecchi subito davanti in 1:32.644, poi Luca Marini e Alex Marquez
Subito caduta per Jack Miller: pilota ok, moto molto meno
Via alle FP1, primi 45 minuti a disposizione dei piloti per testare le condizioni del tracciato intitolato a Marco Simoncelli
Ricordiamo che non ci sono Ogura e Vinales: il giapponese non sarà sostituito, in Ktm Tech3 c'è Pol Espargaro al posto del connazionale
Tutto pronto a Misano per le prove libere MotoGP, pista non ancora in condizioni ottimali ma i piloti monteranno senza dubbio le slick
Rins: "Niente Superbike, la mia carriera in moto è finita"
L'annuncio di Alex Rins: 'La mia carriera sulle due ruote è finita'Vai al contenuto
Definire la propria moto con una parola: show in conferenza
Morbidelli: "Avevo paura di lasciare la MotoGP... "
Morbidelli si congeda: 'Avevo paura di lasciare la MotoGP, ho imparato a metterla da parte'Vai al contenuto
Martin: "Per il titolo devo colmare il gap con Bez e Marc"
Martin: 'Per vincere il titolo devo colmare il gap che c'è con Marquez e Bezzecchi'Vai al contenuto
Diggia: "Importante ritrovare le sensazioni di inizio anno"
Bezzecchi: "Kimi mi motiva, io spero di ispirarlo"
Bezzecchi prima di Misano: 'Kimi mi motiva, io spero di ispirarlo un po''Vai al contenuto
Marquez: "Troppe domande sul fisico, ho mostrato la realtà"
Bagnaia: "Guidare sui problemi non è mai stato un mio punto forte"
Bagnaia: 'Guidare sopra i problemi non è mai stato un mio punto forte'Vai al contenuto
Assenti Ogura e Vinales
Nuovo forfait per Ai Ogura e Maverick Vinales: il giapponese di Aprilia Trackhouse non sarà sostituito, mentre sulla Ktm Tech3 dello spagnolo ci sarà Pol Espargaro.
Alle 15 le Pre-qualifiche
Nel pomeriggio, alle 15, scatteranno le Pre-qualifiche che stabiliranno i primi 10 piloti qualificati al Q2 di domani.
Da capire in quali condizioni correrà la MotoGP, con la pista che si sta asciugando dopo la pioggia di ieri