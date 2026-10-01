Dagli orari del weekend per non perdersi nulla tra sessioni in notturna o di primo mattino alle repliche: ecco la guida completa al GP del Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 4 ottobre

MotoGP in pista a Motegi fino a domenica 4 ottobre per il Gran Premio del Giappone, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW. Si tratta del primo appuntamento del tour tra Asia e Australia, dove potrebbe giocarsi una buona fetta del Mondiale. Il leader del Mondiale, Jorge Martin, ha un vantaggio di 12 punti su Marc Marquez (che qui l'anno scorso aveva festeggiato il nono titolo iridato) e di 42 lunghezze sul compagno di squadra Marco Bezzecchi. La corsa sembrerebbe essere a tre, anche se non è da sottovalutare Pedro Acosta, 4° in classifica a -72 dalla vetta e rinfrancato dal primo successo in carriera in top class conquistato in Austria nell'ultimo GP. A Motegi si rivede Maverick Vinales dopo quattro gare saltate. Ancora assente Joan Mir, nel weekend di casa Honda avrà in pista Somkiat Chantra oltre alla Wild Card Taka Nakagami.

Sprint sabato alle 8, gara domenica alle 7 Servirà puntare la sveglia per non perdersi nulla del Gran Premio del Giappone. A partire dalla notte tra giovedì e venerdì, quando i piloti scenderanno in pista per le prove libere all 3.45. All'orario di colazione, alle 8, ci saranno invece le Pre-qualifiche, con in palio i primi dieci pass per il Q2 del sabato. Sabato le qualifiche scattano alle 3.50 della notte al termine delle FP2, poi alle 8 la Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Domenica la gara lunga della top class è alle 7 del mattino.

Moto3 alle 4, Moto2 alle 5.15 Prima della MotoGP la domenica di Motegi sarà aperta dalla gara Moto3 alle 4, con Maximo Quiles che avrà il primo (ma complicato) match point per laurearsi campione del mondo. A seguire il GP del Giappone della Moto2, col semaforo verde alle 5.15 italiane. Le gare saranno inoltre in differita su Tv8 con i seguenti orari: ore 11 la Moto3, ore 13.15 la Moto2 e ore 14 la MotoGP.

Le repliche della gara Al termine della gara e degli approfondimenti del post con Paddock Live Show prima e Race Anatomy poi, su Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder Sky) è prevista una prima replica del GP alle ore 10. Le altre fasce orarie sono alle 12, alle 14 e alle 18. Inoltre il GP del Giappone sarà visibile in qualunque momento grazie all'opzione On Demand.