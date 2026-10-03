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Di Giannantonio sull'incidente: "Io e Alex Marquez molto amici, mi ha proprio abbracciato"

sprint motegi

Sprint da dimenticare per Di Giannantonio, 'eliminato' al primo giro in seguito a un incidente innescato da Alex Marquez (punito con un doppio long per la gara di domenica) che ha coinvolto anche Acosta. "A quanto pare siamo molto amici - ironizza il romano - . Anche in Qatar l'anno scorso mi ha dato un 'bacino', in Thailandia voleva abbracciarmi… oggi mi ha proprio abbracciato". Poi rassicura: "Ho preso come un 'pugno' ai reni, ma è solo una botta. Sto bene"

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