Il team Vr46 completa la sua lineup di piloti per il 2027. Dopo aver annunciato l'ingaggio di Fermin Aldeguer , la squadra italiana ha ufficializzato l'accordo raggiunto con Nicolò Bulega , che avrà la possibilità di vivere la sua prima esperienza da pilota titolare in MotoGP. L'emiliano, infatti, aveva esordito nella classe regina nel 2025 , sostituendo Marc Marquez in sella alla Ducati ufficiale negli ultimi due appuntamenti iridati della stagione a causa dell'infortunio al braccio destro dello spagnolo rimediato in Indonesia. Per Bulega, si tratta di un ritorno con il team Vr46, con cui ha esordito nel Motomondiale nel 2016 e ha corso fino al 2019, anno di esordio dell'emiliano in Moto2. Bulega attualmente è leader del Mondiale Superbike e vanta risultati da record: l'italiano, infatti, ha conquistato 26 delle 27 gare disputate finora e ha la possibilità di conquistare aritmeticamente il titolo già nell'appuntamento di Cremona , in programma dal 25 al 27 settembre. In MotoGP, l'emiliano sostituirà Franco Morbidelli, pronto ad effettuare il percorso inverso per firmare con Ducati Aruba in SBK.

Bulega: "Scelto questo team perchè sono legato a loro"

Commentando il suo passaggio nel team Vr46, Bulega ha dichiarato: "Arrivare in MotoGP è un sogno, anche perché debutterò con il Pertamina Enduro VR46 Racing Team. Ho scelto questa squadra perché sono sempre stato legato a loro: quando ero piccolo ero nella VR46 Riders Academy, conosco bene tutti. Perciò, fare questo step con persone che conosco è più facile in termini umani. Inoltre, sono tutti estremamente professionali. Quando ho iniziato a correre ero partito con l’idea di arrivare qui. Poi, per una serie di motivi, la mia carriera aveva preso una strada un po’ diversa: sono arrivato al WorldSBK, dove mi sono focalizzato nel fare una bella carriera. Ma questi anni sono andati ben al di sopra delle mie aspettative, così abbiamo pensato di fare il salto nella categoria regina. Sono contento di raggiungere questo obiettivo, anche se ci ho messo un po’ più di tempo e ho fatto un percorso un po’ diverso da quello consueto. È sicuramente molto bello e sono orgoglioso. Ora non voglio darmi degli obiettivi, vorrei provare a far bene, voglio pensare gara per gara, soprattutto all’inizio, e cercare di fare il meglio possibile. Voglio ringraziare a tutta la VR46 Racing Team, Ducati Corse e Aruba per rendere questo possibile.”