Il pilota torinese proverà a sfruttare l'aria di casa per reagire dopo i due difficili GP tra Silverstone e Aragon: "Parto sempre con l'idea di poter vincere, ma bisogna essere realisti e oggi il nostro punto di partenza è dall'8° al 10° posto". Bagnaia, però, non ha nessuna intenzione di arrendersI: "Chiamo tutti per trovare insieme una soluzione, sono un perfezionista". Ecco le sue parole a Sky alla vigilia del GP San Marino

Ti ti faccio un'altra domanda, personale più che tecnica: quando sei a casa riesci a rilassarti oppure la testa è sempre lì e cerchi una soluzione che non si trova?

"La testa è sempre costantemente lì e le penso tutte, chiamo di continuo tutti e cerco di trovare insieme a loro una soluzione. Sono sempre stato un po' rompic... e continuerò sempre ad esserlo: sono un perfezionista e cerco di tirar fuori il massimo dalla situazione. Dopo faccio più fatica a guidare sopra i problemi, non è mai stato un mio punto forte. Ho guidato in situazioni dove ero in difficoltà, però così tanto è difficile, quindi cerco sempre di fare il possibile".