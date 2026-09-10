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Bagnaia: "Guidare sopra i problemi non è mai stato un mio punto forte, ma così è dura"

ducati

Il pilota torinese proverà a sfruttare l'aria di casa per reagire dopo i due difficili GP tra Silverstone e Aragon: "Parto sempre con l'idea di poter vincere, ma bisogna essere realisti e oggi il nostro punto di partenza è dall'8° al 10° posto". Bagnaia, però, non ha nessuna intenzione di arrendersI: "Chiamo tutti per trovare insieme una soluzione, sono un perfezionista". Ecco le sue parole a Sky alla vigilia del GP San Marino

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Il momento non è facilissimo, con che stato d'animo arrivi, Pecco?
"E' la gara di casa, proveremo a divertirci".

 

Parti sempre con l'idea che si può vincere?
"Sempre (ride, ndr). Credo che il potenziale che possiamo avere è quello lì. Dopo, ovviamente, bisogna essere realisti e dobbiamo sapere che c'è un punto di partenza, che al momento è dal decimo all'ottavo. Per come mi trovo, per come è la realtà dei fatti, bisogna ricominciare da lì".

Ti ti faccio un'altra domanda, personale più che tecnica: quando sei a casa riesci a rilassarti oppure la testa è sempre lì e cerchi una soluzione che non si trova?
"La testa è sempre costantemente lì e le penso tutte, chiamo di continuo tutti e cerco di trovare insieme a loro una soluzione. Sono sempre stato un po' rompic... e continuerò sempre ad esserlo: sono un perfezionista e cerco di tirar fuori il massimo dalla situazione. Dopo faccio più fatica a guidare sopra i problemi, non è mai stato un mio punto forte. Ho guidato in situazioni dove ero in difficoltà, però così tanto è difficile, quindi cerco sempre di fare il possibile".

Cosa ti aspetti dal pubblico?
"Intanto spero che siano in tantissimi e sarà un bel weekend. Perché alla fine, a parte venerdì che forse potrebbe esserci una condizione un po' particolare, sabato e domenica dovrebbe essere bello e girare qua con il pubblico è sempre bellissimo".

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