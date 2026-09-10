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Bezzecchi: "Kimi Antonelli mi motiva. Spalla ok, il ginocchio mi dà ancora fastidio"

MotoGp
Paolo Lorenzi

Paolo Lorenzi

Dall'amicizia con Kimi Antonelli alle condizioni del suo ginocchio: ecco cosa ha detto Marco Bezzecchi nel giovedì di Misano alla vigilia del GP di San Marino e della Riviera di Rimini

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Misano è la vera gara di casa, perché Marco Bezzecchi è nato a pochi chilometri dal circuito romagnolo. Ripetere il successo del Mugello sarebbe fantastico, ma per niente scontato. "Proverò a bissare il Mugello, ma questa è un’altra storia perché arrivo qui in una condizione diversa. Inutile fare troppi viaggi mentali".

"Gara speciale, darò il massimo per vincere"

Il problema è l’infortunio del Sachsenring, solo parzialmente smaltito: "Sto recuperando, la spalla funziona bene, ma il ginocchio mi dà ancora fastidio. L’obiettivo principale è tornare alla condizione di inizio stagione. Certo, questa è una gara speciale, i fan spingono, l’attesa si percepisce, e mentirei se dicessi che non voglio vincere". In molti lo danno come favorito. "La moto è cambiata dall’anno scorso, il pacchetto tecnico ha fatto dei passi avanti, ma la mia forma fisica non è al meglio. Comunque darò il massimo". Gli chiedono anche della sua amicizia con Antonelli, a Monza Marco ha ricambiato la visita che Kimi gli fece al Mugello: "Siamo amici e il suo successo è una grande motivazione per me. Spero di essere d’ispirazione per lui, ma vedere quello che ha fatto a Monza è una bella spinta anche per me".

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