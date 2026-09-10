Morbidelli: "Avevo paura di lasciare la MotoGP, ho imparato a metterla da parte"team vr46
Il pilota VR46, che l'anno prossimo correrà in Superbike (manca ancora l'ufficialità), è intervenuto nel media scrum durante il giovedì di Misano: "Qui è sempre speciale, lo sarà ancor di più perché sarà la mia ultima volta con la MotoGP. L'anno più difficile è stato il 2022, e forse questo. Il più bel ricordo la vittoria qui nel 2020"
"Misano è sempre speciale per gli italiani, ma per me quest'anno lo è ancor di più perché sarà la mia ultima volta qui con la MotoGP". Esordisce così Franco Morbidelli nel media scrum di giovedì. Il romano, che lascerà il team VR46 e correrà in Superbike nel 2027 (manca l'ufficialità, ma lo aspetta il team Aruba), ha ripercorso gli ultimi giorni. "Quando ho capito che avrei lasciato la MotoGP? Quando me lo hanno detto. Avevo paura di lasciarla nel 2018, quando i risultati non arrivavano. Ma con gli anni ho imparato a mettere da parte la paura. L'anno più difficile è stato il 2022, e forse questo. Nel 2018 ero molto giovane e i risultati che mi aspettavo, arrivando da campione del mondo, non arrivavano. Ma la MotoGP è difficile e io ero giovane: avevo 23 anni, ora ne ho 31. Non sono vecchio ma ho più esperienza, ora sono un professionista".
"Il momento più emozionante la vittoria a Misano nel 2020"
Le emozioni non possono trovare spazio: "Sono molto concentrato sul weekend di gara, non c'è tempo per soffermarsi sulle emozioni per la tua ultima gara a Misano, non è questo il luogo per fare quel tipo di analisi". Poi sul suo percorso in MotoGP e sulla sua nuova avventura: "Il momento più bello è la vittoria qui a Misano nel 2020. Non cambierei niente. Se sono entusiasta per la nuova avventura? Al momento sono entusiasta di essere a Misano, mi piace entusiasmarmi un passo per volta". In chiusura sul team VR46: "Penso che la VR46, forse per via del nome, venga percepita come una scuola o un gruppo di insegnamento, ma non lo è affatto. Ci divertiamo insieme, ci alleniamo, ma il modo di essere di ognuno di noi resta lo stesso, non siamo omologati".