Il pilota VR46, che l'anno prossimo correrà in Superbike (manca ancora l'ufficialità), è intervenuto nel media scrum durante il giovedì di Misano: "Qui è sempre speciale, lo sarà ancor di più perché sarà la mia ultima volta con la MotoGP. L'anno più difficile è stato il 2022, e forse questo. Il più bel ricordo la vittoria qui nel 2020"

"Misano è sempre speciale per gli italiani, ma per me quest'anno lo è ancor di più perché sarà la mia ultima volta qui con la MotoGP". Esordisce così Franco Morbidelli nel media scrum di giovedì. Il romano, che lascerà il team VR46 e correrà in Superbike nel 2027 (manca l'ufficialità, ma lo aspetta il team Aruba), ha ripercorso gli ultimi giorni. "Quando ho capito che avrei lasciato la MotoGP? Quando me lo hanno detto. Avevo paura di lasciarla nel 2018, quando i risultati non arrivavano. Ma con gli anni ho imparato a mettere da parte la paura. L'anno più difficile è stato il 2022, e forse questo. Nel 2018 ero molto giovane e i risultati che mi aspettavo, arrivando da campione del mondo, non arrivavano. Ma la MotoGP è difficile e io ero giovane: avevo 23 anni, ora ne ho 31. Non sono vecchio ma ho più esperienza, ora sono un professionista".