Nel giovedì di Misano lo spagnolo ha confermato che non correrà in moto nel 2027: "Non andrò in Superbike l'anno prossimo, avevo due possibilità per farlo. Ho un progetto molto interessante ma non posso rivelarlo perché non è definito al 100%. Posso confermare che la mia carriera sportiva sulle due ruote è finita. Quello che sta accandendo ora è complicato e mi ha tolto un po' la voglia di continuare"

Alex Rins non sarà in pista nel 2027 , perlomeno non con le due ruote. Il pilota spagnolo, che lascerà la MotoGP al termine della stagione, non andrà in Superbike . "Qui non ci saranno notizie sul mio futuro, non andrò nel campionato delle derivate di serie l'anno prossimo", ha spiegato nel media scrum di giovedì a Misano. "Ho un progetto molto interessante ma non posso ancora rivelarlo perché non è stato definito al 100%. Sono davvero felice. È stata una scelta difficile perché ho trascorso tutta la mia vita nel Motomondiale, ci corro da 14 anni. Quello che posso confermare è che la mia carriera sportiva sulle due ruote è finita . Quello su cui sto lavorando non ha due ruote".

"Avevo due possibilità per correre in Superbike"

Rins aveva anche la possibilità di 'trasferirsi' in Superbike nel 2027: "Avevo due possibilità per correre in quel campionato, infatti sono grato alle persone con cui ho parlato perché hanno mostrato grande interesse. Però ho trovato altro". Il #42 di Yamaha ha spiegato anche il perché della sua decisione: "Mi sono chiesto spesso se mi dispiacesse smettere, se continuare o meno, se cambiare campionato... È una cosa che faccio da tutta la vita e, in fin dei conti, è la routine che hai. Quello che sta succedendo ora è complicato e di certo mi ha tolto un po' la voglia di continuare nel mondo delle moto. Mi costa salutare. Avevamo buone possibilità di andare in Superbike ed è proprio questo il punto: mi sono chiesto molte volte se continuare o meno. Ma l'altra opzione mi motiva moltissimo, è a lungo termine e ne sono felice". E sulla possibilità di tornare un giorno come ha fatto Crutchlow: "Di certo non posso chiudere definitivamente bottega. Ci sono piloti che l'hanno fatto ma il mondo dei motori è la mia vita. In questi anni in cui sono stato pilota professionista di moto mi sono dedicato anche alle auto. Ce l'abbiamo dentro. Continuerò ad allenarmi e a fare pratica".