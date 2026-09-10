Alex Rins, né MotoGP né Superbike nel 2027: "La mia carriera sulle due ruote è finita"l'annuncio
Nel giovedì di Misano lo spagnolo ha confermato che non correrà in moto nel 2027: "Non andrò in Superbike l'anno prossimo, avevo due possibilità per farlo. Ho un progetto molto interessante ma non posso rivelarlo perché non è definito al 100%. Posso confermare che la mia carriera sportiva sulle due ruote è finita. Quello che sta accandendo ora è complicato e mi ha tolto un po' la voglia di continuare"
Alex Rins non sarà in pista nel 2027, perlomeno non con le due ruote. Il pilota spagnolo, che lascerà la MotoGP al termine della stagione, non andrà in Superbike. "Qui non ci saranno notizie sul mio futuro, non andrò nel campionato delle derivate di serie l'anno prossimo", ha spiegato nel media scrum di giovedì a Misano. "Ho un progetto molto interessante ma non posso ancora rivelarlo perché non è stato definito al 100%. Sono davvero felice. È stata una scelta difficile perché ho trascorso tutta la mia vita nel Motomondiale, ci corro da 14 anni. Quello che posso confermare è che la mia carriera sportiva sulle due ruote è finita. Quello su cui sto lavorando non ha due ruote".
"Avevo due possibilità per correre in Superbike"
Rins aveva anche la possibilità di 'trasferirsi' in Superbike nel 2027: "Avevo due possibilità per correre in quel campionato, infatti sono grato alle persone con cui ho parlato perché hanno mostrato grande interesse. Però ho trovato altro". Il #42 di Yamaha ha spiegato anche il perché della sua decisione: "Mi sono chiesto spesso se mi dispiacesse smettere, se continuare o meno, se cambiare campionato... È una cosa che faccio da tutta la vita e, in fin dei conti, è la routine che hai. Quello che sta succedendo ora è complicato e di certo mi ha tolto un po' la voglia di continuare nel mondo delle moto. Mi costa salutare. Avevamo buone possibilità di andare in Superbike ed è proprio questo il punto: mi sono chiesto molte volte se continuare o meno. Ma l'altra opzione mi motiva moltissimo, è a lungo termine e ne sono felice". E sulla possibilità di tornare un giorno come ha fatto Crutchlow: "Di certo non posso chiudere definitivamente bottega. Ci sono piloti che l'hanno fatto ma il mondo dei motori è la mia vita. In questi anni in cui sono stato pilota professionista di moto mi sono dedicato anche alle auto. Ce l'abbiamo dentro. Continuerò ad allenarmi e a fare pratica".