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MotoGP, qualifiche e pole del GP Misano in diretta LIVE

Inizia un super sabato a Misano: piloti MotoGP impegnati dalle 10.10 con le FP2, su una pista al momento in parte bagnata dopo la pioggia della prima mattina. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole: Bagnaia, Raul Fernandez e Bastianini saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I QUALIFICATI AL Q2

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GP Misano LIVE su Sky: tra poco le FP2, poi le qualifiche

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Bezzecchi vola nelle Pre-qualifiche: i risultati

Nel pomeriggio, alle 15, la Sprint Race

Il pomeriggio di Misano sarà chiuso dalla Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend. Semaforo verde alle 15, LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW.

Da capire in quali condizioni girerà la MotoGP dopo la pioggia della mattina. Al momento, prima della Moto2, la pista è ancora in parte bagnata

Super sabato a Misano: FP2 alle 10.10, pole alle 10.50

Il super sabato di Misano inizia con l'ultima sessione di prove libere che inizierà alle 10.10. Qualche minuto più tardi partirà la caccia alla pole, con i piloti che scenderanno in pista per le qualifiche alle 10.50.