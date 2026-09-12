Inizia un super sabato a Misano: piloti MotoGP impegnati dalle 10.10 con le FP2, su una pista al momento in parte bagnata dopo la pioggia della prima mattina. Qualche minuto più tardi, alle 10.50, scatterà la caccia alla pole: Bagnaia, Raul Fernandez e Bastianini saranno impegnati in Q1 per provare a conquistare gli ultimi due pass per il Q2. Nel pomeriggio, alle 15, il semaforo verde della Sprint Race che assegnerà i primi punti del weekend (LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I QUALIFICATI AL Q2