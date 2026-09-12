Un'altra giornata complicata per Pecco Bagnaia. Il pilota Ducati, che ha chiuso le qualifiche con il 14° tempo ed è arrivato 13° nella Sprint Race, ha commentato su Sky Sport il sabato di Misano

Hai sofferto tanto quanto ti immaginavi oppure la difficoltà è stata maggiore?

"È stata quella che ci saremmo aspettati, purtroppo. Non sto guidando, non posso guidare, quindi devo cercare di fare il massimo con quello che c'è e oggi, purtroppo, il massimo era questo".

Le sensazioni che ti dava la tua moto?

"Non ho sensazioni, ho solo da guidare tanto in difensiva. In staccata e ingresso ho una moto che è come se prendessi in mano la frizione e non avessi freno motore, spinge tanto e quindi è molto difficile da frenare e succedono cose particolari, ma è quello che è".

Nel corso della tua esperienza in Ducati, ci sono state altre volte nelle quali poi il freno motore l'avete ritarato. Qui risulta un po' più difficoltoso? Perché è così difficile la quadratura del cerchio?

"Fino al 2024 e in Giappone l'anno scorso la moto si è sempre comportata in un modo. Invece da tutto l'anno scorso, a parte il Giappone, e quest'anno la moto si comporta in un altro modo".

Stamattina però nella FP3 abbiamo visto un segnale, però...?

"Sì, non è andata male, ma c'è da considerare che gli altri avevano la soft davanti. C'era una grossa differenza su quello. Soprattutto Marc ha fatto 31'0 all'ultimo giro, ma aveva la soft usata davanti. C'era una grossa differenza. È difficile perché, appunto, vediamo una grossa differenza, ma non capiamo perché, quindi è difficile".